Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo video : Un gruppo di scienziati guidato dall’università di Cambridge ha osservato e filmato il comportamento di alcuni uccelli durante il pasto, rilevando che tra questi animali le capacità di imparare gli uni dagli altri sono davvero sorprendenti. Lo studio, appena pubblicato su Nature Ecology and Evolution, prevedeva di ingannare alcuni esemplari di cinciallegra, servendo loro dei bocconi dal sapore sgradevole. Gli animali, hanno notato i ricercatori, ...

Gli uccelli sanno comunicare il loro disgusto. Ecco come in questo video : Le implicazioni non sono solo sulla loro sopravvivenza, ma anche per l'evoluzione delle loro prede. Scopri perché in questo video

Ambiente : i consiGli del Wwf per uccelli in difficoltà in inverno : Si puo’ fare molto in un giardino, ma anche in balcone o sul davanzale, in inverno, per gli uccelli. Lo dice il Wwf Abruzzo aggiungendo: “Attenti pero’ ai gatti”. Il maltempo e le temperature rigide che stanno interessando in questi primi giorni del 2018 quasi tutto l’Abruzzo “ci ricordano – dice il Wwf – una situazione che rendera’ ancora piu’ difficoltosa la vita degli animali ...

Trasimeno - censimento deGli uccelli acquatici : Trasimeno Al Trasimeno prende il via il 31° censimento internazionale degli uccelli acquatici (International Waterbirds Census) 2018. Il monitoraggio è coordinato in Italia dall'ISPRA (Istituto ...

“Hookpod” - il nuovo dispositivo per salvare Gli uccelli marini dai pericoli dell’attrezzatura da pesca : Un nuovo dispositivo chiamato Hookpod può aiutare a prevenire che gli uccelli siano involontariamente catturati dai pescatori. I ricercatori hanno notato che 15 delle 22 specie di albatro sono a rischio estinzione e la maggiore minaccia per questi uccelli è la morte a causa di interazioni con il palangaro, un attrezzo di pesca professionale o sportiva costituito da una lunga lenza di grosso diametro con inseriti ad intervalli regolari spezzoni ...

Bird strike e aerei - ecco perché Gli uccelli si schiantano sul motore di sinistra : Visto che il dato atteso non poteva che essere il più classico dei '50 e 50', i due studiosi hanno affilato le armi della scienza e si sono tuffati in questo enigma dei cieli. Fino a scoprire che non ...

Paleontologia : l’anatomia bizzarra del primo dinosauro anfibio simile aGli uccelli acquatici : Aveva un’anatomia bizzarra il primo dinosauro anfibio simile agli uccelli acquatici: l’Halszkaraptor escuilliei, vissuto 75 milioni di anni fa nell’attuale Mongolia, era grande quanto un pollo e poteva muoversi sulla terra ferma con le zampe posteriori e nuotare usando come pinne gli arti anteriori. Il suo fossile è stato analizzato ai raggi X del sincrotrone di Grenoble da un gruppo internazionale guidato da Andrea Cau, ...

Alcuni uccelli usano Gli scarti delle sigarette per disinfettare i loro nidi : Alcuni uccelli usano sigarette scartate che trovano per terra, per disinfestare i loro nidi che prevalentemente vengono costruiti dalle cose che loro trovano nell'ambiente. Per i nidi degli uccelli che vivono lontano da abitazioni e zone urbane, predominano ramoscelli e foglie. Per coloro che vivono in città, l'elenco dei materiali e più ampio e vario, come sacchetti di plastica, carta, fogli di alluminio, cavi elettrici e persino mozziconi di ...

Crolla il commercio deGli uccelli selvatici : - 90 per cento nel mondo dal 2005 : Si riduce nel mondo il commercio di uccelli selvatici: da quando nel 2005 l'Unione europea ne ha vietato le importazioni il traffico globale è Crollato del 90%. Dagli 1,3 milioni di uccelli selvatici venduti ogni ...

I consiGli di LNDC per aiutare Gli uccellini durante l’inverno : Anche i volatili hanno bisogno di una mano durante la stagione fredda. Ecco quindi alcuni accorgimenti che ci permetteranno di avvicinarci a questi splendidi animali e aiutarli, rispettando sempre la loro natura e le loro esigenze. Con l’arrivo dell’inverno molte parti di Italia si ricopriranno di neve, rendendo sicuramente il paesaggio più bello e poetico. Il manto bianco però può creare grossi problemi ad alcune specie selvatiche e in ...