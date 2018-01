: Giovani e dipendenze: i consigli degli esperti del Bambino Gesù: Nel nuovo numero del… - romadailynews : Giovani e dipendenze: i consigli degli esperti del Bambino Gesù: Nel nuovo numero del… - VITAnonprofit : Giovanissimi a rischio per alcol, fumo, cannabis e azzardo - TV2000it : #Tg2000 Giovani e dipendenze: amicizia pericolosa @AleCamarca @luciobrunelli - zazoomblog : #Alcol fumo cannabis gioco allarme dipendenze tra i giovani. I consigli per i genitori #Alcol, #fumo, ... -

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Nel nuovo numero del magazine digitale ‘A Scuola di Salute’ alcune indicazioni per far fronte ai rischi legati ad alcol, fumo, cannabis, giochi on line ... L'articolo: idelsu Roma Daily News.