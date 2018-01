Gina Lollobrigida a Los Angeles per ricevere il Filming On Italy Award

Gina Lollobrigida - arriva la stella per la 'Lollo' sulla Walk of Fame a Hollywood : Una ' stella ' per Gina. Era stata annunciata in occasione del suo novantesimo compleanno lo scorso 4 luglio e adesso brillerà davvero. Il 1 febbraio Gina Lollobrigida sarà a Los Angeles per la posa ...

Gina Lollobrigida e Ronn Moss/ Dalla cena con l'ex Ridge di Beautiful alla battaglia legale con i parenti : Gina Lollobrigida e Ronn Moss, Dalla cena con l'ex Ridge di Beautiful alla battaglia legale con i parenti: le ultime notizie sulla diva nazionale, sottoposta ad una perizia psichiatrica(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 12:28:00 GMT)

Dal Presidente Malagò a Gina Lollobrigida l’omaggio corale al “Campione di Vita” amico della Boxe : “La vita è bellissima”. Lo ha detto Giuliano Gemma nell’intervista di Gigi Marzullo, a chiusura del video che la FPI ha dedicato al grande “Campione di Vita”. Un collage di immagini toccanti, dal bellissimo documentario di Vera Gemma al backstage di “Vivi o preferibilmente morti” dell’Istituto Luce-Cinecittà, che ha introdotto la seconda edizione del “Premio Giuliano Gemma 2017 – Forza, ...

Premio speciale Giuliano Gemma a Gina Lollobrigida - tutti i vincitori della seconda edizione : A ricevere il Premio Giuliano Gemma 2017 saranno per il mondo del cinema/tv l'attore Adriano Giannini , il regista Marco Pontecorvo per la fiction 'Il Coraggio di Vincere' , l'attore Alessio Boni , l'...

Gina LOLLOBRIGIDA/ Molestie a Hollywood : "Basta rifiutare - se uno accetta poi non si deve lamentare" : GINA LOLLOBRIGIDA, ospite di Maurizio Costanzo nello speciale dedicato ai dieci anni di Iris, è tornata a parlare delle Molestie nel mondo del cinema.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 10:00:00 GMT)

Molestie - Gina Lollobrigida : "Basta rifiutare. Se si accetta - poi non ci si deve lamentare" : Gina Lollobrigida torna a parlare delle Molestie nel mondo del cinema. L’attrice, ospite di Maurizio Costanzo nello speciale dedicato ai dieci anni di Iris, ha affermato di non aver mai conosciuto Harvey Weinstein, nonostante la sua lunga esperienza cinematografica negli Stati Uniti.La Lollo, pur non difendendo il produttore, ha criticato il comportamento di chi ha deciso di rivelare le presunte avance subite a distanza di anni. “Ma Santo ...

Gina Lollobrigida/ I periti : "Lucida per la sua età ma suggestionabile" - Piazzolla verso il rinvio a giudizio? : Gina Lollobrigida, i periti svelano il tratto psicologico dell'attrice nell'inchiesta a carico del giovane manager Andrea Piazzolla accusato di circonvenzione di incapace.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 18:55:00 GMT)

Dieci anni di Iris - Maurizio Costanzo Show in prima serata : ospiti Gina Lollobrigida - Sandra Milo - Giuliana De Sio - Barbara De Rossi... : ospiti IN TV Mercoledì 29 novembre Iris (canale 22 del digitale terrestre) festeggia i 10 anni con uno speciale del Maurizio Costanzo Show, in onda in prima serata e dedicato eccezionalmente al cinema. ...

Gina Lollobrigida - periti : in salute - ma raggirabile : Roma, 28 nov. (askanews) E' in salute, ma raggirabile per alcune situazioni. E' questo, in pratica, il responso della perizia psichiatrica di Gina Lollobrigida, nell'ambito dell'inchiesta che vede ...

La determinazione di Gina Lollobrigida : "Vado avanti finchè il cervello funziona" : Lo ha affermato Gina Lollobrigida , che ha ricevuto a Firenze il premio Apoxiomeno, assegnato a personaggi dello spettacolo, del giornalismo e dello sport, che hanno contribuito a diffondere la ...

Gina Lollobrigida/ Video - molestie : “Subite due violenze” - la notizia fa il giro del mondo : Gina Lollobrigida interviene a Porta a porta di Bruno Vespa sul tema delle molestie nel mondo del cinema e racconta di aver subito due violenze nella sua carriera.(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 15:58:00 GMT)

Gina Lollobrigida ho subito molestie ma non ho mai parlato : L’attrice Gina Lollobrigida è stata ospite al programma “Porta a Porta” e trova il coraggio di unirsi al coro di denunce, anche se non fa i nomi di chi le ha usato violenza. «La prima volta avevo 19 anni, andavo ancora a scuola – racconta a Bruno Vespa – della seconda meglio non parlare…».molestie? «Anche io le ho subite, anzi di più, e non ho denunciato». La rivelazione choc per l’attrice oggi novantenne arriva con la ...

Gina Lollobrigida : “Ho subito molestie gravi che non ho avuto il coraggio di denunciare” : “Un commento su quello che sta accadendo? Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio. Ma neanch’io l’ho avuto”. Parole di Gina Lollobrigida che a Porta a Porta è intervenuta sullo scandalo Weinstein. E quando Bruno Vespa ha chiesto all’attrice quante persone avrebbe potuto denunciare lei ha aggiunto: “Due persone e avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano”. ...