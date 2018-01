Gianna Fratta | moglie di Piero Pelù | candidata contro il Pd La scelta di Grasso

: RT @51fini: Pietro Grasso, Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù @PieroPelu @PietroGrasso - autoctoNO_it : RT @51fini: Pietro Grasso, Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù @PieroPelu @PietroGrasso - zazoomblog : #Pietro Grasso Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù #Pietro #Grasso, #Liberi #e #uguali ... - gianny0162 : RT @51fini: Pietro Grasso, Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù @PieroPelu @PietroGrasso - 51fini : Pietro Grasso, Liberi e uguali imbarca Gianna Fratta moglie di Piero Pelù @PieroPelu @PietroGrasso - RealTimeNews__ : RT @Libero_official: Chi spunta nella lista di Liberi e uguali / Foto -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Tra le personalità della società civile che Pietro, leader di Liberi e Uguali, vuole schierareil Partito democratico c'è anche ladi Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.ha accolto con entusiasmol'idea di candidare a Foggia ladi Pelù. Dal palco del "concertone" del primo maggio la rockstar dei Litfiba bollò Renzi come "il boyscout di licio Gelli" e gli 80 euro come "un'elemosina". La compagna ha le stesse idee politiche, si chiamaed è una nota direttrice d'orchestra che ha lavorato in tutto il mondo, dalla Royal Academy di Londra ai Berliner Symphoniker.