Gesù era alieno? il parere dell’ufologo Maggioni Angelo

Il Papa al "Bambin Gesù" - abbraccia Francesco - ragazzo salernitano operato ai piedi : Visita a sorpresa di Papa Francesco all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Il pontefice ha salutato i 120 pazienti e i loro genitori portando diversi doni. Tra i primi bambini abbracciati...

Chieti - Forza Nuova contro il presepe vivente 'La Madonna è nera e Gesù una femmina' : Chieti - Il presepe vivente di Chieti con la Madonna di colore e una bambina a interpretare Gesù non è proprio piaciuta a Forza Nuova. Così è esplosa la polemica: 'Quando anche in una realtà come ...

"No all'egoismo che induce a considerare Gesù una minaccia" : ... 'Pur sapendo che Gesù è il Salvatore, si preferisce vivere come se non lo fosse: invece di comportarsi in coerenza alla propria fede cristiana, si seguono i principi del mondo, che inducono a ...

Gesù sostituito con Perù per non turbare i musulmani : bufera sulla maestra : PORDENONE - La parola Gesù sostituita con Perù per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È accaduto alla scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola,...

Papa Francesco : Gesù è la vera luce che coinvolge per primi confinati ai margini societa' : Con loro, in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in cui non ci sono piu' persone rifiutate, maltrattate e indigenti'. Correlati bergoglio , buio , Gesù , luce , Papa , Papa ...

Gesù non era un profugo - critiche all'omelia del Papa : Papa Francesco, durante l'omelia della Messa di Natale, ha ribadito come la storia di Gesù sia esemplificativa ai fini della solidarietà sociale e dell'accoglienza ai migranti:"Maria e Giuseppe, per i quali non c'era posto, sono i primi ad abbracciare Colui che viene a dare a tutti noi il documento di cittadinanza. Colui che nella sua povertà e piccolezza denuncia e manifesta che il vero potere e l'autentica libertà ...

Gesù era un alieno? Mauro Biglino risponde - l’intervista che non dovete leggere se siete credenti e non volete rovinarvi il Natale : Questa intervista a Mauro Biglino dà il via a una serie di appuntamenti dedicati al mistero e “all’impossibile”. A tutto quello che è non convenzionale e comunemente potrebbe essere definito “new age”. Ci occuperemo anche di nuove credenze perché, come diceva Napoleone, “gli uomini possono fare a meno di un Dio ma non di una religione”. Le interviste sono finalizzate a far conoscere queste teorie, ...

Udine - Gesù è su una zattera : ?Un oltraggio alla tradizione : Gesù nasce su una zattera. Aspre polemiche in Friuli dove alla mezzanotte del 24 di dicembre in una chiesa di Udine, Gesù Bambino verrà posto nel presepe a bordo di una zattera. Come riporta ilMessaggero Veneto la decisione del parroco, Claudio Como, ha suscitato non poche polemiche. E don Claudio sottolinea come la sua idea sia proprio legata all'emergenza immigrazione protagonista delle cronache in questi tempi: "L'intento è ...

Natale - presepi che spariscono nelle scuole e canzoni senza Gesù. “Si fomenta intolleranza” - “No - una festa per tutti” : Non c’è pace per il Natale nelle scuole italiane. Se in Veneto il consiglio regionale ha approvato una mozione per finanziare dal prossimo anno i presepi fatti nelle scuole c’è anche chi pensa di bandire le tradizioni, le recite con nenie che fanno riferimento a Gesù o persino di evitare l’uso del sostantivo Natale per la festa pre-vacanze. A far scalpore è soprattutto il caso di Vallo della Lucania finito sotto i riflettori a seguito di una ...

Gesù bambino sulla zattera : una scelta divisiva : Difficile, come si vede, dividere il mondo in buoni e cattivi. Di chiaro c'è solo che una politica 'responsabile' non può ignorare che a premere su di noi è un continente da 1,2 miliardi di abitanti, ...

Discendiamo dagli alieni?/ Marco Columbro : "Anche Papa Francesco ha ammesso che Gesù era un extraterrestre" : Nel corso della sua trasmissione su Radio24, Gianluca Nicoletti è tornato sulle teorie "ufologiche" avanzate giorni fa da Marco Columbro attraverso l'aiuto di un noto biblista eterodosso(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 09:34:00 GMT)