Gessica Notaro Torna la paura | “Minacciata e seguita dagli ex delle donne che mi

L'incubo infinito di Gessica Notaro : "Stalker di donne che ho aiutato mi seguono e minacciano. Giro con un addetto alla sicurezza" : La notte del 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro, ex finalista di Miss Italia, è cambiata per sempre. "Non potrò mai dimenticare quella scena. Quando torno a casa di sera vedo Tavares sbucare fuori con la bottiglietta di acido in mano", dice la 27enne in un'intervista al Resto del Carlino.Il suo ex fidanzato, Eddy Tavares, 29enne di Capo Verde, a ottobre è stato condannato a 10 anni per lesioni gravi. A 365 giorni ...

Gessica Notaro : «Non sottovalutate la violenza psicologica - diventerà fisica» : «Mamma, mi sto sciogliendo vero?». Pochi secondi e tutto è cambiato per sempre. Un bruciore fortissimo, la sensazione della pelle che si buca, un dolore che non si controlla e la paura. È questo ciò che ha provato Gessica Notaro quando il suo ex compagno Edson Tavares l’ha aggredita gettandole una bottiglia di acido sul volto. Era il 10 gennaio 2017. Da quel giorno Gessica non ha più potuto guardare il sole. Costretta a uscire di casa solo ...

Gessica Notaro - parla della sua tragica esperienza agli studenti di Roseto : Teramo - "Se non ti rispetta nelle piccole cose, non lo farà in quelle più importanti". Parole semplici, dirette, che arrivano dritte al cuore quelle di Gessica Notaro, la ventottenne riminese sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato a gennaio scorso che, in una sala stracolma di giovani, ha parlato della sua drammatica esperienza agli alunni delle terze medie della scuola "Giovanni XXIII" e della prima ...

Gessica Notaro tra i nuovi Cavalieri della Repubblica italiana : "Per il coraggio e la determinazione con cui offre la propria testimonianza di vittima e il suo impegno nell'ambito della sensibilizzazione sul tema del contrasto alle violenze di genere". Per questo motivo Gessica Notaro, la giovane aggredita e sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, è stata insignita come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.Tra i destinatari delle 30 ...

Da Gessica Notaro al parroco di Baranzate alle agenti che arrestarono stupratori di Rimini : le onorificenze di Mattarella : Gessica Notaro, aggredita con l’acido dall’ex fidanzato. Poi Greta Sole De Todaro, prima clownterapeuta in sedia a rotelle. Oppure Don Paolo Felice Giovanni Steffano, parroco di Baranzate dove coesistono 77 etnie diverse in un’unica strada. E Giuseppe Bove, il Vigile del fuoco che ha estratto vivo da sotto le macerie del terremoto di Casamicciola (Napoli) un bambino di 11 anni e Francesca Romana Capaldo, vicequestore del ...

Gessica Notaro : Tavares condannato anche per stalking : 13.21 Edson Tavares, il 29enne capoverdiano già condannato a 10 anni lo scorso ottobre per aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Gessica Notaro, è stato condannato a 8 anni anche per stalking. Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Rimini al termine del processo per atti persecutori. Nella scorsa udienza l'accusa aveva chiesto 9 anni, la difesa l'assoluzione dell'imputato e in subordine il minimo della pena con la ...

Gessica Notaro assicura che non perdonerà mai l'ex fidanzato : Gessica Notaro assicura che non perdonerà mai l'ex fidanzato Il viso di Gessica Notaro è stato sfregiato con dell'acido dal suo ex fidanzato. Massimo Mongardi Esperto di Cronaca M. Mongardi Segui Segui gia' Curato da Marco Della Corte Pubblicato il: 23 ottobre 2017 23 ottobre 2017 Pubblicato il ...