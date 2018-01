Gessica Notaro | la primissima foto dopo la terribile aggressione con l' acido | ' Sono

Gessica Notaro - la primissima foto dopo l'aggressione con l'acido : 'Sono riuscita a sorridere lo stesso' : di Simone Pierini Gessica Notaro un anno dopo ripercorre la terribile aggressione con l'acido subita dall'ex fidanzato Eddy Tavares attraverso la primissima foto scattata dopo l'attacco. Era L' 11 ...

Gessica Notaro - un anno dopo : "Grazie a chi mi ha fatto sorridere sin dal primo giorno" : La ragazza aggredita con l'acido ringrazia in un lungo post su Facebook. E pubblica la foto di come era il suo volto subito dopo l'aggressione

Gessica Notaro posta il primo selfie scattato dopo l'agguato dell'ex : Il volto sfregiato dall'acido, ma il sorriso di chi è ancora vivo nonostante la violenta aggressione subìta. Così dodici mesi fa Gessica Notaro si fotografava dopo l'agguato tesole dall'ex fidanzato, Eddy Tavares.La foto-choc è stata pubblicata su Instagram dalla stessa ex miss, che ha voluto ricordare l'episodio con il primo selfie della sua "seconda vita", come lei stessa la definisce. "Questo era ...

L'incubo infinito di Gessica Notaro : "Stalker di donne che ho aiutato mi seguono e minacciano. Giro con un addetto alla sicurezza" : La notte del 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro, ex finalista di Miss Italia, è cambiata per sempre. "Non potrò mai dimenticare quella scena. Quando torno a casa di sera vedo Tavares sbucare fuori con la bottiglietta di acido in mano", dice la 27enne in un'intervista al Resto del Carlino.Il suo ex fidanzato, Eddy Tavares, 29enne di Capo Verde, a ottobre è stato condannato a 10 anni per lesioni gravi. A 365 giorni ...

Gessica Notaro un anno dopo l'attacco con l'acido : "Ho paura - ricevo minacce da squilibrati" : L'anniversario del giorno più brutto. La notte del 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro, ex finalista di Miss Italia, è cambiata per sempre. «Non potrò mai...

Gessica Notaro : «Non sottovalutate la violenza psicologica - diventerà fisica» : «Mamma, mi sto sciogliendo vero?». Pochi secondi e tutto è cambiato per sempre. Un bruciore fortissimo, la sensazione della pelle che si buca, un dolore che non si controlla e la paura. È questo ciò che ha provato Gessica Notaro quando il suo ex compagno Edson Tavares l’ha aggredita gettandole una bottiglia di acido sul volto. Era il 10 gennaio 2017. Da quel giorno Gessica non ha più potuto guardare il sole. Costretta a uscire di casa solo ...