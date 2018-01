: Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - campaniaBT : Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - ansa_it : Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - thexeon : Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - Retenews24 : Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - NAPOLI, 11 GEN – "Raccogliamo il profondo malessere di un nostro associato… - Retenews24 : Gay denuncia, 'bullizzato' in ospedale - NAPOLI, 11 GEN – "Raccogliamo il profondo malessere di un nostro associato… -

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - "Raccogliamo il profondo malessere di un nostro associato, letteralmentedurante una visita nell'Cotugno". Così l'Arcigay di Napoli. "Recatosi inper sottoporsi ad una visita di controllo successiva ad un intervento, è stato prima preso in giro dal chirurgo - che ironizzava in maniera volgare sull'utilità dei suoi organi genitali - e poi non è riuscito ad ottenere risposte chiare a domande specifiche circa le inferenze tra decorso post-operatorio e la possibilità di una normale vita sessuale: il medico ha reagito stizzito definendo l'omosessualità come una 'patologia'". L'Azienda Ospedaliera dei Colli, da cui dipende l'Cotugno, ha avviato una indagine interna "per verificare il fattoto e per prevenire ogni eventuale ed ulteriore episodio discriminante", annuncia Giuseppe Matarazzo, direttore generale. "Una volta accertati i fatti saranno presi gli eventuali provvedimenti del caso".