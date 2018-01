Fumo | al via la campagna del ministero della salute contro il tabagismo

Viterbo. Fumo in uno stabile in via della Caserma : 23 persone in ospedale : Tantissima paura in un edificio nel quartiere Paradiso in via della Caserma, a Viterbo. Una nube di Fumo ha invaso la tromba delle scale e 15 appartamenti di un condominio. Ben 23 persone sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale…Continua a leggere →

È bruciato un capannone dismesso in provincia di Pavia - il Fumo potrebbe essere tossico : Era in disuso da tempo e non si sa cosa conservasse, forse plastica, pneumatici e materiale di scarto The post È bruciato un capannone dismesso in provincia di Pavia, il fumo potrebbe essere tossico appeared first on Il Post.

Berlino - Fumo da una stazione ferroviaria : persone evacuate : Una grande quantità di fumo sta fuoriuscendo dalla stazione ferroviaria dello Zoo di Berlino. Per questo motivo il traffico è stato bloccato e diverse persone sono state fatte evacuare dalla zona. Lo ...

Viola e ProFumo verso l'archiviazione : Nella lunga e contrastata vicenda giudiziaria nata dal dissesto del Monte dei Paschi di Siena, per la seconda volta consecutiva la Procura della Repubblica milanese imbocca una strada che potrebbe ...

Mps - pm di Milano chiedono l'archiviazione per Viola e ProFumo per l'ostacolo alla vigilanza Consob : Come aveva già fatto per le due accuse di false comunicazioni sociali e aggiotaggio, prima che il gip disponesse l'imputazione coatta e li mandasse in pratica in udienza preliminare, la Procura di ...

Mps - pm : archiviare Viola e ProFumo da ostacolo a vigilanza : Milano, 5 dic. (askanews) I pm di Milano hanno chiesto l'archiviazione dell'indagine per ostacolo agli organi di vigilanza avviata contro l'ex amministratore delegato di Mps, Fabrizio Viola, e l'ex ...