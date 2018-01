Freddo e gelo a meta' Gennaio | Europa sotto attacco del vortice polare

USA - Freddo glaciale ma si va verso il disgelo : caos all’aeroporto JFK e terminal allagato : freddo glaciale nel nordest degli Stati Uniti, ancora per poco: è attesa una risalita della colonnina di mercurio, accompagnata però da nevicate. Ben 22, secondo i media locali, le persone che hanno perso la vita negli ultimi giorni nel Paese a causa delle temperature glaciali. Domenica il termometro ha raggiunto il record storico più basso con -15°C all’aeroporto John F. Kennedy di New York, dove il caos regnava da sabato con numerosi ...

Gelo USA - -94° C percepiti : il Monte Washington è il secondo posto più Freddo della Terra…e non solo! : L’osservatorio del Monte Washington nel New Hampshire non è solo freddo: a -36 gradi con una temperatura percepita di -94 gradi, è il secondo posto più freddo sulla Terra, secondo un tweet dell’osservatorio. Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili provenienti dal rover Curiosity su Marte, il Monte Washington è più freddo della superficie del nostro vicino celeste, la cui temperatura rilevata è stata di -78 gradi. A partire dalla mattina di ...

Gelo record - in Florida 'piovono' iguane per il Freddo : Con le temperature insolitamente fredde registrate in questi giorni in Florida, le iguane si congelano e piovono letteralmente dagli alberi. Secondo il National Weather Service, in alcune zone nel sud ...

Gelo negli Usa - squali morti per il Freddo in Massachusetts - : L'Atlantic White Shark Conservancy ha affermato che i due pescecani sono stati trovati morti "probabilmente arenati causa di uno shock termico"

Maltempo e Freddo nel Lazio - tanta neve e gelo in provincia di Frosinone [FOTO] : 1/15 ...

Freddo record nel nord degli Stati Uniti : Capodanno a Times Square al gelo : Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del Freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Freddo e il vento col passare dei giorni si sposteranno a sud e a est, cosa che fa presagire un Capodanno gelido in molte zone degli Stati Uniti. A New York ad esempio, non si supererà il record di -20°C del 1918, ma al momento dei ...

Freddo Polare - Italia al GELO : temperature artiche in tutto il Paese - ecco tutti i DATI : 1/7 ...

Previsioni Meteo - verso Natale all’insegna del GELO : sempre più Freddo sull’Italia - non mancherà la NEVE al Centro/Sud : 1/29 ...

Meteo - arriva la minaccia Balcanica : Freddo e gelo sull'Italia : Il weekend che sta per arrivare non sarà certo dei più facili. Di fatto secondo quanto riportano gli esperti Meteo di 3BMeteo nelle prossime ore ci saranno abbondanti nevicate sulle Alpi e nel Triveneto. Piogge intense invece arriveranno su Lazio, Umbria e Campania. Temporali forti anche la Sardegna. Si salveranno invece la Sicilia e la Calabria. Ma da sabato i temporali toccheranno anche il Sud colpendo anche Basilicata, Puglia e Sicilia e ...

Maltempo - treno fermo per gelo nel Genovese : 400 al Freddo : Genova, 10 dicembre 2017 - La morsa del freddo - ampiamente prevista - si è fatta sentire con particolare crudeltà per i passeggeri di un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di ...

Maltempo : Freddo e gelo su tutta Italia. Allerta rossa in Toscana. Forti venti in Veneto : Domani il tempo sarà perturbato con nevicate diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura con quota neve in deciso rialzo nel corso della mattinata fino a portarsi gradualmente oltre i 1200 metri. "Nella notte possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) specie sulla bassa Pianura centro-occidentale e Appennino"

Allerta Meteo - arriva il gelo : temperature in picchiata e neve fin sulle coste dell’Adriatico - weekend di Freddo polare in tutt’Italia : 1/27 ...

Il grande Freddo arriva sull'Italia : pioggia - gelo e neve anche in pianura : Il tempo per il Ponte dell’Immacolata potrebbe essere più brutto del previsto. Si era parlato di una nuova ondata di gelo, di piogge al sud e di neve al centro-nord ma a quote abbastanza elevate. Secondo le ultime previsioni però...

Meteo Veneto : gelo in pianura - fa più Freddo che in montagna : Temperature gelide oggi in pianura in Veneto: le minime restano sotto zero. Secondo i dati delle centraline Arpav, nella Piana di Marcesina (Vicenza) si sono registrati -13°C, a Belluno -7,3°C a Padova -3,5°C, a Vicenza -4,5°C, a Treviso -3,6°C, a Verona °C-3,7, a Venezia -1,8°C. A Cortina d'Ampezzo si sono registrati invece -1,2°C.