Due sorveglianti e un funzionario del carcere di massima sicurezza di Vendinle-Vieil, nel nord della, sono stati feriti a colpi di forbici dal detenuto integralista islamico Christian Ganczarski. Non sono gravi. Tedesco convertito all'Islam, Ganczarski sconta una pena a 18 anni per complicità nell'attentato alla sinagoga di Djerba, in Tunisia, dell'aprile 2002 (21 morti). Si sarebbe lanciato contro le tre guardia gridando "Allah Akbar". Era stato spostato in isolamento venerdì scorso dopo un'intercettazione.(Di giovedì 11 gennaio 2018)