Le affermazioni di Berlusconi a Porta a Porta "non sono in alcun modo da intendere come una manifestazione dia formule di Governo diverse dalla coalizione di centro-destra".E'la nota della Segreteria del Presidente FI Il Cav "ha soltanto risposto a una domanda su un ipotetico scenario postelettorale nel quale non ci fosse una maggioranza parlamentare certa. In quel caso, se i partiti di sinistra convergessero sul nostro programma-ha spiegato Berlusconi- non rifiuteremmo il loro sostegno". "Scenario irrealistico".(Di giovedì 11 gennaio 2018)