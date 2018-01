: Avete capito sinistri del cavolo come si crea benessere e lavoro? Deve essere Trump ad insegnarvelo?? FCA investirà… - ntoniom72 : Avete capito sinistri del cavolo come si crea benessere e lavoro? Deve essere Trump ad insegnarvelo?? FCA investirà… - NotizieIN : Fca investirà 1 mld di dollari in Usa - CybFeed : #BreakingNews Fca investirà 1 mld di dollari in Usa -

Fcaun miliardo dinell'impianto statunitense di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty. E distribuirà un bonus di 2.000a circa 60.000 dipendenti di Fca negli Stati Uniti. Lo annuncia Fca, sottolineando che le iniziative sono in parte rese possibili dal via libera al piano di taglio tasse di Donald Trump.(Di venerdì 12 gennaio 2018)