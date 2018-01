: Farmaci: troppe sigle e abbreviazioni, ricette illeggibili anche scritte al pc - GoSalute : Farmaci: troppe sigle e abbreviazioni, ricette illeggibili anche scritte al pc - farmaicardi : [Trascorrere troppe ore al computer, al tablet o allo smartphone in compagnia dei videogame è ufficialmente una... -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 11 gennaio 2018) “FarmacoX 1 cp die per 5gg, aerosol con farmacoY ½ fl, farmacoZ Xgtt, farmacoW 3gtt per 2 per 5 ggt. Prognosi: gg. lav. 7 gg. clin 7 . 7 S.C.“. Un tempo era la grafia spesso illeggibile del medico a rendere lepoco comprensibili ai pazienti. Oggi, nonostante il computer e le prescrizioni stampate, a creare difficoltà sono le tante, lee l’estrema sintesi presenti spesso nelle comunicazioni del medico ospedaliero dirette al paziente, come nell’esempio riportato, fedelmente tratto (senza l’indicazione dei) da un foglio dimissioni di un grande ospedale romano. “E’ una situazione frequente. Ina abbiamo molto spesso richieste di chiarimento per le prescrizioni dopo le dimissioni da pronto soccorso o da un ricovero“, spiega all’AdnKronos Salute Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma ...