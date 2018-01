Europa | nel 3° trimestre aumenta il surplus partite correnti

Come funzionano le tasse universitarie in Germania e nel resto d’Europa : Come funzionano le tasse universitarie in Germania nel resto d’Europa (foto: Photo: Humboldt Universität cc0 jensjunge) “Avere un’università gratuita Come avviene già in Germania e tanti altri Paesi europei, significa credere davvero sui giovani, non a parole ma con fatti concreti”, così ha dichiarato Pietro Grasso all’assemblea di Liberi e uguali. Ma è davvero così? In Italia il costo di una retta in un’università pubblica va dai 530,93 ...

Enel lancia green bond in Europa da 1 - 25 mld di euro : Enel Finance International, società controllata interamente dal gruppo Enel , ha collocato con successo sul mercato europeo il suo secondo green bond, destinato a investitori istituzionali e assistito ...

Geografia - ecco le “mappe cognitive” : l’Italia e l’Europa viste dalla nostra mente non sono come nella realtà : È più a est Bologna o Roma? Catania o Venezia? Ed è più a nord Cagliari o Taranto? Londra o Berlino? Le risposte giuste sono Roma, Catania, Taranto e Berlino. Vi sembra strano? Non siete i soli. Due ricercatori, dell’Università di Bologna e dell’Università di Aarhus (Danimarca), hanno indagato le mappe cognitive che la nostra mente utilizza per rappresentare lo spazio. Mappe che, stando ai risultati, sono spesso parecchio diverse rispetto alla ...

Epatite A : nel 2017 boom di casi in Europa : L’ultimo rapporto del Centro europeo per il controllo delle malattie ha rilevato un forte aumento dei casi di Epatite A in Europa lo scorso anno: tra gennaio e novembre ne sono stati registrati 15mila in 24 Paesi EU, quasi 3,6 volte in più rispetto allo stesso periodo tra 2012 e 2015. L’Italia e la Spagna sono tra i paesi che hanno riportato un maggior incremento di casi. L'articolo Epatite A: nel 2017 boom di casi in Europa sembra ...

Ecco i pericoli per la Nato nel confronto con Mosca in Europa : L'annessione russa della Crimea nel 2014 è in cima alle tante preoccupazioni sul fronte della sicurezza che, dopo la caduta del Muro di Berlino, hanno portato l'epoca dei “dividendi della pace” a una brusca fine. Iblindati americani sono tornati in Europa orientale per capire come la Nato possa rispondere a un'eventuale provocazione militare...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : TUMOLERO CAMPIONE D’Europa NELLO SPEED SKATING! Grande giornata azzurra! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Emanuele Buzzi trionfa nel super G di Wengen! Quarto Mattia Casse : È una grande giornata per lo sci alpino italiano. Dopo il podio di Sofia Goggia e la buona prova dei gigantisti nel circuito mondiale, la squadra azzurra brilla anche in Coppa Europa, dove Emanuele Buzzi ha vinto il super G disputato oggi a Wengen, in Svizzera. Per il 23enne di Sappada si tratta del terzo successo della carriera nel circuito continentale, arrivato al termine di una gara senza storia, con l’azzurro che ha vinto con il tempo ...

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento : come funziona nel resto d’Europa? : Sacchetti per frutta e verdura a pagamento: come funziona nel resto d’Europa? L’introduzione dell’obbligo di pagamento dei Sacchetti biodegradabili e compostabili per frutta e verdura ha fatto scoppiare un’accesissima polemica in Italia. La norma origina dal recepimento di una direttiva europea. Ma come funziona nel resto dell’Ue? I Sacchetti sono divenuti a pagamento per tutti?Continua […] L'articolo Sacchetti per ...

Mercato auto Europa - in crescita anche nel 2018. Ma l’UK è frenato dalla Brexit : Molti si domandano se gli effetti negativi della Brexit che hanno inciso sul Mercato inglese dell’auto, l’anno passato, saranno in grado di arrestare la crescita delle vendite in Europa nel 2018. Domanda lecita, visto che quella britannica è la seconda piazza continentale dopo la Germania, e viene da nove mesi di contrazioni consecutive. Unico caso, tra i paesi che tradizionalmente guidano le classifiche continentali delle ...

Borse : la migliore in Europa nel 2017 è Zurigo +14 - 1% : Una vittoria sul filo di lana, Milano infatti gli è subito dietro con 13,6%. Staccate Francoforte e Parigi -

Borse : ecco perchè preferire l'Europa agli Usa nel 2018 : Il terzo fattore per il quale Marzotto SIM guarda con più favore all'Europa rispetto agli Usa riguarda l'economia. Gli esperti riconoscono che la riforma fiscale Usa è positiva per il mercato ...

Economia in crescita e conti in ordine : il modello slovacco che svetta nell'Europa dell'Est : La scelta di passare dall´Economia pianificata al mercato fu adottata subito, ma subí un colpo di rallentamento negli anni dal 1994 al 1998, quando fu al potere il premier nazionalpopulista ...

Financial Times : tre scenari post-voto - nessuno dà più stabilità "all'anello debole d'Europa" : Le prossime elezioni politiche in Italia rappresentano per l'Ue "il maggiore ostacolo politico sulla strada della coesione e della ripresa economica". Lo scrive oggi il Financial Times all'indomani dello scioglimento delle Camere e dell'indicazione del 4 marzo come data del ritorno alle urne per l'Italia."Mentre la Ue cerca di riguadagnare coesione dopo lo shock della Brexit e accelera la sua ripresa, le imminenti elezioni italiane probabilmente ...