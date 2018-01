Emre Can alla Juventus? Calciomercato news | pronto il contratto per il tedesco | Dani

Khedira sponsorizza Emre Can : “Lo prenderei subito” : Khedira sponsorizza Emre Can: “Lo prenderei subito” Sami Khedira respinge le sirene americane e parla di mercato. “Non so perché la gente dice che io voglia andare nella MLS, non c’è alcune possibilità – ha spiegato il tedesco -. Voglio giocare ancora tanti anni nei campionati top, e la Serie A lo è”. “Se mi […] L'articolo Khedira sponsorizza Emre Can: “Lo prenderei subito” sembra ...

Khedira - 'Emre Can è da prendere al volo' : TORINO, 10 GEN - "Conosco bene Emre Can. Se ci fosse la possibilità per la Juventus di acquistarlo, lo prenderei al volo". Sami Khedira sponsorizza l'arrivo del connazionale, attualmente al Liverpool ...

Juve - ascolta i consigli di Khedira : “Emre Can da prendere di corsa” : “Emre Can lo conosco bene, e’ giovane ma e’ potente, e’ molto talentuoso, vista l’eta’ deve imparare, deve crescere, ma se la Juventus avesse la possibilita’ di acquistare questo giocatore io la coglierei al volo, adesso e’ anche libero dal contratto e se io fossi un manager lo prenderei al volo”. Cosi’, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Sami Khedira in merito ...

Da Emre Can a Barella - in serie A il mercato è a lunga scadenza : Gennaio 2018 segna una svolta per una politica di programmazione di maggior respiro. Perché dopo la serie di acquisti fallimentari dello scorso gennaio (tra cui Pavoletti al Napoli, Rincon alla Juve, Grenier alla Roma), le società ...

Juve - ecco cosa manca per l'annuncio di Emre Can : Secondo Sky Sport , manca solo la definizione dell'accordo sulla durata del contratto per Emre Can alla Juventus. Sarà di quattro anni più uno o di cinque complessivi, una volta risolto quel dettaglio e messo per ...

Juventus-Emre Can : appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira : Juventus-Emre Can: appuntamento a giugno. Difficile anticipare l’affare a “causa” di Khedira Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Emre CAN- Come noto, la Juventus è ormai ad un passo dal chiudere l’affare Emre Can. Il giocatore tedesco, il quale ha già annunciato il suo addio al Liverpool a fine stagione, non rinnoverà il suo ...

Emre Can semper fidelis : rifiuta due top club per la Juventus : Conferme indirette da parte di Sky Sport: Emre Can si è promesso alla Juventus per il prossimo giugno. Nulla da fare per City e Bayern che hanno provato a tentarlo