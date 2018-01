ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE SI SONO LASCIATI I motivi dell' addio | la showgirl

Striscia La Notizia - ELISABETTA GREGORACI : 'Io e Flavio ci vogliamo bene' Video : Recentemente sono state rivelate da 'Chi' magazine alcune indiscrezioni concernenti l'avvenuta ed inaspettata separazione consensuale per la celebre coppia formata dalla fascinosa showgirl calabrese # Elisabetta Gregoraci e l'abile imprenditore Flavio Briatore. Elisabetta rilascia delle inedite dichiarazioni ai microfoni di ' Striscia ' Nel corso delle ultime settimane, a tenere banco nel mondo del gossip è stata soprattutto la Notizia concernente ...

Striscia La Notizia - ELISABETTA GREGORACI : 'Io e Flavio ci vogliamo bene' : Recentemente sono state rivelate da 'Chi' magazine alcune indiscrezioni concernenti l'avvenuta ed inaspettata separazione consensuale per la celebre coppia formata dalla fascinosa showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e l'abile imprenditore Flavio Briatore. Elisabetta rilascia delle inedite dichiarazioni ai microfoni di ' Striscia ' Nel corso delle ultime settimane, a tenere banco nel mondo del gossip è stata soprattutto la Notizia concernente ...

Ecco la nuova vita di ELISABETTA Gregoraci : Elisabetta Gregoraci ha superato ormai il colpo per la la separazione da Flavio Briatore. In queste settimane la showgirl ha subito diversi attacchi soperattutto sul suo profilo Instagram da parte di ...

ELISABETTA GREGORACI dopo l’addio a Briatore : «Nessun vitalizio e ci vogliamo ancora bene» : Elisabetta Gregoraci, 37 anni, il 2017 se l’è lasciato alle spalle firmando la separazione da Flavio Briatore, colui che è stato suo marito per nove anni. Il Capodanno, poi, l’imprenditore l’ha trascorso in Kenya con Nathan Falco, il figlio di 7 anni avuto insieme. La showgirl, invece, è rimasta in Italia, con la famiglia d’origine, e tramite un post social ha ufficializzato l’addio nel dare il benvenuto al nuovo ...