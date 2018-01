Elisabetta Canalis svela | “tradita tante volte da Bobo Vieri | qualche schiaffo…”

Le Spose di Costantino al via su Rai2 dall’11 gennaio con Elisabetta Canalis e il viaggio in Giamaica : Dopo tanta attesa, Costantino della Gherardesca torna finalmente su Rai2 ma non per una nuova edizione di Pechino Express ma con Le Spose di Costantino. Questo è il titolo del nuovo docu-reality firmato proprio dal conduttore insieme ad un team di autori e realizzato in collaborazione con Magnolia. Saranno ben 4 le puntate del programma così come lo saranno le Spose e i viaggi di nozze che Costantino della Gherardesca farà con loro in queste ...

Le Spose di Costantino : Elisabetta Canalis nella prima puntata in Giamaica : ... anticipazioni giovedì 11 gennaio Le Spose di Costantino diretta e streaming Quattro matrimoni, quattro Spose diverse per Costantino della Gherardesca . Questa sera su Rai 2 in prima serata alle 21:...

LE SPOSE DI COSTANTINO/ Anticipazioni 11 gennaio : Viaggio di nozze in Giamaica con Elisabetta Canalis : Le SPOSE di COSTANTINO, Anticipazioni prima puntata 11 gennaio: COSTANTINO Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il Viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 08:29:00 GMT)

Elisabetta Canalis / Si "sposa" con Costantino della Gherardesca su Rai2 : ELISABETTA CANALIS pronta ad essere la sposa di Costantino della Gherardesca nel docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino. Per l’ex velina un’esperienza impegnativa ma emozionante.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 08:10:00 GMT)

Elisabetta Canalis a Le spose di Costantino in Giamaica : “Ho pianto…” : È Elisabetta Canalis la protagonista della prima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 11 gennaio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Giamaica. Le spose di Costantino, anticipazioni prima puntata dell’11 gennaio 2018 Costantino della Gherardesca ed Elisabetta Canalis, novelli sposi, raggiungono in viaggio di […] L'articolo Elisabetta Canalis a ...

"Bobo Vieri lo faceva in continuazione" : ecco cosa svela Elisabetta Canalis sul passato dell'ex : Non una, non due, non tre... dalle parole di Elisabetta Canalis sembrerebbe proprio che Bobo Vieri sia stato un habitué del...

Elisabetta Canalis : ‘Christian Vieri mi tradiva in continuazione’ : Erano i primi anni Duemila ed Elisabetta Canalis riempiva le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa grazie alla sua storia d’amore con Christian Vieri. Una relazione non esattamente semplice e lineare, dal momento che nel suo libro il calciatore ha raccontato di alcune azzuffate tra di loro. Intervistata da Quotidiano.net la ex velina di Striscia la notizia ha spiegato: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto ...

Elisabetta Canalis : 'Bobo Vieri mi tradiva in continuazione' : E' passato molto tempo ormai da quando Elisabetta Canalis è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, grazie al suo ruolo di velina di 'Striscia la Notizia' . Da allora, sono cambiate molte cose per la bella Elisabetta, che ha deciso di raccontarsi durante un'intervista ...

Elisabetta Canalis / “Bobo Vieri mi tradiva in continuazione” poi svela i rimproveri del marito Brian : ELISABETTA CANALIS si confessa prima del ritorno nella TV italiana al fianco di Costantino della Gherardesca, dalla piccola Skyler Eva alla dolcezza del marito Brian Perri e Bobo Vieri.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Elisabetta Canalis : "Bobo Vieri? Mi tradiva in continuazione. Qualche schiaffo se l'è preso" : "Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo". Elisabetta Canalis, felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri, commenta le parole che il suo ex storico, Bobo Vieri, le ha riservato nel libro da lui scritto.L'ex calciatore ha ricordato che Qualche volta la soubrette sarda lo picchiava, a causa dei suoi tradimenti. "Credo di ...

Elisabetta Canalis / “Vieri mi tradiva in continuazione e si è preso degli schiaffoni!” : Elisabetta Canalis si confessa prima del ritorno nella TV italiana al fianco di Costantino della Gherardesca, dalla piccola Skyler Eva alla dolcezza del marito Brian Perri e Bobo Vieri.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:32:00 GMT)

Elisabetta Canalis : "Bobo Vieri mi tradiva in continuazione" : Sono passati diversi anni da quando Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo grazie a Striscia la Notizia , da quel giorno come è cambiata la sua vita? La bellissima ex velina, inanzitutto, non vive più in Italia ma negli Stati Uniti, ha aperto un centro ...

Elisabetta Canalis : Bobo Vieri mi tradiva in continuazione : Sono passati diversi anni da quando Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo grazie a Striscia la Notizia, da quel giorno come è cambiata la sua vita?La bellissima ex velina, inanzitutto, non vive più in Italia ma negli Stati Uniti, ha aperto un centro di fisioterapia e riabilitazione, "connesso col lavoro di mio marito, che è chirurgo ortopedico specializzato nella colonna vertebrale", è sposata ...

Elisabetta Canalis/ Dalle molestie di Weinstein alla morte di Franchino Tuzio e del padre : 4 anni senza tv : Un lungo racconto da parte di Elisabetta Canalis che parla della morte del padre e del manager Franchino Tuzio ma anche delle molestie di Weinstein e del suo futuro. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:31:00 GMT)