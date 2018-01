Elisabetta Canalis piange in tv ricordando il padre scomparso

Elisabetta Canalis / La showgirl ricorda suo padre : "A lui sarebbe piaciuto molto" (Le spose di Costantino) : Elisabetta Canalis pronta ad essere la sposa di Costantino della Gherardesca nel docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino. Per l’ex velina un’esperienza impegnativa ma emozionante.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:13:00 GMT)

LE SPOSE DI COSTANTINO / Elisabetta Canalis - diretta : il conduttore sarà un clown di strada! (Prima puntata) : Le SPOSE di COSTANTINO, anticipazioni prima puntata 11 gennaio: COSTANTINO Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:56:00 GMT)

Le spose di Costantino / Elisabetta Canalis - diretta : un party nel ghetto di Waterhouse (Prima puntata) : Le spose di Costantino, anticipazioni prima puntata 11 gennaio: Costantino Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:37:00 GMT)

Le spose di Costantino/ Anticipazioni 11 gennaio : Elisabetta Canalis ricorda l'appuntamento ai fans : Le spose di Costantino, Anticipazioni prima puntata 11 gennaio: Costantino Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:45:00 GMT)

Elisabetta Canalis / Video - "sposa" Costantino della Gherardesca e balla in Giamaica : ELISABETTA CANALIS pronta ad essere la sposa di Costantino della Gherardesca nel docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino. Per l’ex velina un’esperienza impegnativa ma emozionante.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:54:00 GMT)

Elisabetta Canalis svela : “tradita tante volte da Bobo Vieri - qualche schiaffo…” : 1/16 Elisabetta Canalis ...

Le Spose di Costantino al via su Rai2 dall’11 gennaio con Elisabetta Canalis e il viaggio in Giamaica : Dopo tanta attesa, Costantino della Gherardesca torna finalmente su Rai2 ma non per una nuova edizione di Pechino Express ma con Le Spose di Costantino. Questo è il titolo del nuovo docu-reality firmato proprio dal conduttore insieme ad un team di autori e realizzato in collaborazione con Magnolia. Saranno ben 4 le puntate del programma così come lo saranno le Spose e i viaggi di nozze che Costantino della Gherardesca farà con loro in queste ...

Le Spose di Costantino : Elisabetta Canalis nella prima puntata in Giamaica : ... anticipazioni giovedì 11 gennaio Le Spose di Costantino diretta e streaming Quattro matrimoni, quattro Spose diverse per Costantino della Gherardesca . Questa sera su Rai 2 in prima serata alle 21:...

LE SPOSE DI COSTANTINO/ Anticipazioni 11 gennaio : Viaggio di nozze in Giamaica con Elisabetta Canalis : Le SPOSE di COSTANTINO, Anticipazioni prima puntata 11 gennaio: COSTANTINO Della Gherardesca vola in Giamaica con Elisabetta Canalis per il Viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 08:29:00 GMT)

Elisabetta Canalis / Si "sposa" con Costantino della Gherardesca su Rai2 : ELISABETTA CANALIS pronta ad essere la sposa di Costantino della Gherardesca nel docu-reality di Rai 2, Le spose di Costantino. Per l’ex velina un’esperienza impegnativa ma emozionante.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 08:10:00 GMT)

Elisabetta Canalis a Le spose di Costantino in Giamaica : “Ho pianto…” : È Elisabetta Canalis la protagonista della prima puntata de Le spose di Costantino, in onda su Rai2 giovedì 11 gennaio in prima serata: sarà lei a “sposare” Costantino della Gherardesca (visibilmente dimagrito) in Giamaica. Le spose di Costantino, anticipazioni prima puntata dell’11 gennaio 2018 Costantino della Gherardesca ed Elisabetta Canalis, novelli sposi, raggiungono in viaggio di […] L'articolo Elisabetta Canalis a ...

"Bobo Vieri lo faceva in continuazione" : ecco cosa svela Elisabetta Canalis sul passato dell'ex : Non una, non due, non tre... dalle parole di Elisabetta Canalis sembrerebbe proprio che Bobo Vieri sia stato un habitué del...

Elisabetta Canalis : ‘Christian Vieri mi tradiva in continuazione’ : Erano i primi anni Duemila ed Elisabetta Canalis riempiva le pagine dei rotocalchi di cronaca rosa grazie alla sua storia d’amore con Christian Vieri. Una relazione non esattamente semplice e lineare, dal momento che nel suo libro il calciatore ha raccontato di alcune azzuffate tra di loro. Intervistata da Quotidiano.net la ex velina di Striscia la notizia ha spiegato: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto ...

Elisabetta Canalis : 'Bobo Vieri mi tradiva in continuazione' : E' passato molto tempo ormai da quando Elisabetta Canalis è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, grazie al suo ruolo di velina di 'Striscia la Notizia' . Da allora, sono cambiate molte cose per la bella Elisabetta, che ha deciso di raccontarsi durante un'intervista ...