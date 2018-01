Elezioni Standard & Poor’s si schiera contro i movimenti populisti

: Eccoli i mercanti in cerca di consensi elettorali in vista delle prossime elezioni. - FNCiociaria : Eccoli i mercanti in cerca di consensi elettorali in vista delle prossime elezioni. -

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Gli osservatori internazionali auspicano una vittoria del centrodestra o in alternativa del centrosinistra. Dall’estero temono che l’Italia in mano ai 5Stelle sfoci in una deriva populista anti euro. Sebbene i grillini abbiano abbandonato l’idea di lasciare la moneta unica, intorno…