Elezioni | promesse e giravolte Le mosse dei partiti

Salvini : "Via l'obbligo vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

VERSO LE Elezioni / Dalla flat tax alle pensioni - le promesse impossibili di Berlusconi : Si avvicinano le ELEZIONI e Silvio Berlusconi ha già fatto promesse su quello che farà in caso di vittoria. Cose impossibili da realizzare, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 08:48:00 GMT)IVA SULLO SPACCIO/ Nel Paese delle tasse spunta anche quella sul crimine, di S. LucianoMEDIA E POLITICA/ Il nuovo campo di battaglia elettorale tra web e fake news, di A. Curioni

La voce della Politica Rosa FdI-AN. S Elezioni ARPA e CROB di Rionero : le promesse tradite di Pittella : Non siamo una Regione per giovani. Né tantomeno una Regione che premia il merito. La questione delle Selezioni ARPA B è solo l'ultima ombra che offusca la credibilità delle Istituzioni. Avevamo chiesto ...

Trentola Ducenta - promesse di lavoro in cambio di voti : è polemica in vista delle Elezioni - : Non è normale che, dopo quanto accaduto sul nostro territorio, si possa ancora portare avanti un vecchio modo di fare politica, il volere, cioè approfittare della inoccupazione di tanti ragazzi che, ...