Elezioni Lombardia | Maroni all' attacco di Salvini | Con me si è comportato da

Lombardia : Fontana - per le Elezioni regionali lista civica in mio sostegno : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Penso che verrà proposta lista civica in mio sostegno”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Gli elettori non mi conoscono perché come sce

Lombardia : siglato protocollo in vista Elezioni tra Regione e Prefetture : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Il prefetto di Milano in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Lombardia, Luciana Lamorgese, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e i prefetti della Regione Lombardia hanno sottoscritto oggi u

Prefetti Lombardia e Maroni firmano intesa per Elezioni Regione : Milano, 10 gen. (askanews) Il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia, il presidente della ...

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Perché io? Mi illudo che mi ritengano capace. Ho poco tempo - ma correrò di più” : “Salvini mi ha chiesto di candidarmi ai primi di gennaio. Non sono svenuto perché ho un certo autocontrollo. Sicuramente il tempo è un po’ poco ma correremo un po’ di più”. Così il candidato alle regionali del centrodestra, Attilio Fontana, che, questo pomeriggio incontrerà Berlusconi. “Io tramite tra Salvini e Berlusconi? Questi retropensieri non li conosco: non so perché mi abbiano scelto, mi illudo che lo abbiamo ...

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia : Berlusconi - "con lui alle Elezioni"

Elezioni - Salvini : la Lombardia spetta a noi. Ma Berlusconi punta sulla Gelmini : Per carità, lo considera, "una brava persona" però gli sono arrivate chiacchiere secondo cui non piacerebbe al mondo imprenditoriale e delle categorie. E se davvero " come si sussurra in certi ...

Elezioni Lombardia - il centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa

Elezioni Lombardia - nella girandola delle candidature spunta anche Sgarbi : "Io presidente? Sto valutando" : Maroni si sfila, il centrodestra punta su Fontana e nel caos delle ultime ore il critico d'arte dice: "Su sollecitazione della base di Rinascimento"

Elezioni Regionali Lombardia 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Come ufficializzato di recente dal ministero dell'Interno, le Elezioni Regionali del 2018 in Lombardia si effettueranno nello stesso giorno delle Elezioni...

Elezioni - Maroni : “Non mi ricandido in regione Lombardia. Politiche? Sono a disposizione” : “Confermo che non mi ricandiderò, una decisione che ho preso in piena autonomia, una scelta personale, che ho condiviso con Salvini e Berlusconi tempo fa”. Lo ha detto Roberto Maroni, aggiungendo: “Non andrò in pensione” ma “Sono naturalmente a disposizione” per il futuro. “”Se nessuno mi chiede nulla, non mi candido da nessuna parte. Sono a disposizione se può essere utile e qualcuno me lo chiede. ...

Maroni conferma : rinuncio Elezioni - ora tocca a Fontana La diretta da Regione Lombardia : Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandidera' "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Il Governatore ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle Elezioni del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Maroni verso l'addio in Lombardia. Silvio spariglia : può fare il premier : Questione di linea politica e di rapporto personali: Maroni non ha mai condiviso fino in fondo la svolta nazionale della Lega voluta da Salvini, tanto che la battaglia più visibile del suo mandato in ...

Regionali Lombardia - Maroni non si ricandida?/ Elezioni Governatore : spunta il nome di Attilio Fontana : Elezioni Regionali Lombardia, Roberto Maroni non si ricandida? Governatore verso rinuncia per 'motivi personali', pronta Mariastella Gelmini.