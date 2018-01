Elezioni italiane : la Russia potrebbe interferire con il voto : Dopo il Russiagate sarà, ora, la volta dell'Italiagate? Ne è convinto il Senatore Democratico americano Ben Cardin. Tanto da aver commissionato al suo staff un rapporto sulle ingerenze internazionali della Russia. Il rapporto, dedica sole tre pagine all'Italia, ma presenta le ragioni di questa possibile ingerenza da parte del Cremlino. Non solo. Evidenzia, anche, le criticità di alcuni dei contendenti, in particolare il Movimento 5 Stelle e la ...

Il rapporto dei democratici Usa : “Rischio interferenze russe nelle Elezioni italiane” : Con il voto del 4 marzo, «l’Italia potrebbe essere un bersaglio delle interferenze elettorali del Cremlino, che probabilmente tenterà di promuovere i partiti che sono contro il rinnovo delle sanzioni Ue per l’aggressione russa in Ucraina». È quanto si legge in un capitolo dedicato all’Italia del rapporto presentato da Ben Cardin, capogruppo democra...

Elezioni politiche italiane : gli scenari e impatti sui mercati - UBS : UBS ha fornito uno studio sulle prossime Elezioni politiche italiane che si terranno il 4 marzo 2018 . In particolare, secondo Matteo Ramenghi , Chief Investment Officer UBS WM Italy, il risultato è, ...

Elezioni italiane - Nafta e riforma fiscale Usa : ecco i momenti chiave per i mercati del 2018 : Dal documento emerge la posizione del Partito, lo stato dell'economia asiatica e le posizioni per il futuro. APRILE Kuroda termina il mandato alla Bank of Japan. Come Draghi per la Bce, ha percorso ...

Lega e M5s spaventano il mondo Elezioni italiane spettro per l'Ue "Si teme la deriva populista" : L'Europa teme il laboratorio politico-populista di Lega e M5s e spera in una grande coalizione tra moderati, ovvero tra FI, PD e i piccoli partiti del Centro Segui su affaritaliani.it

La Fed non turba i mercati - le Elezioni italiane scuotono Btp e banche : Il secondario italiano ha guidato il ribasso dei titoli di Stato europei, in attesa degli esiti delle riunioni di politica monetaria delle banche centrali e delle aste spagnole di stamane. Il ...

Boldrini : "Elezioni italiane a rischio fake news" : La presidente della Camera torna sul rapporto tra informazione e falsi: "Ho lanciato l'appello 'Basta bufale' e chiedo a tutti gli italiani di sottoscriverlo"

Fake news - Maks Czuperski 'La Russia è una minaccia anche per le Elezioni italiane' : 'L'Italia è in pericolo, come tutti gli altri paesi, e chi pensa il contrario vive nel mondo dei sogni' spiega.

Elezioni politiche italiane 2018 : i sondaggi : Ragioniamo sui sondaggi e le previsioni sui risultati delle prossime Elezioni politiche , che si terranno nella primavera del 2018. Per valutare le varie rilevazioni percentuali delle intenzioni di ...