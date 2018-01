Eleonora Pedron torna single | finita la storia con Tommy Vee

Max Biaggi fidanzato?/ L'ex Eleonora Pedron è tornata single ma nel suo cuore ci sarebbe una modella americana : Una modella americana presentata come "una cara amica" potrebbe essere la nuova fiamma di Max Biaggi che dimentica così la sua Bianca Atzei pronta a consolarsi con l'Isola dei Famosi(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 21:42:00 GMT)

Max Biaggi ha una nuova fidanzata dopo Bianca Atzei? Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati : Max Biaggi, Bianca Atzei, Eleonora Pedron e Tommy Vee: gli ultimi gossip sui quattro Max Biaggi ha già voltato pagina dopo l’addio a Bianca Atzei. Secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, il pilota avrebbe festeggiato il Capodanno con un’altra donna. Un’amica speciale, come l’avrebbe definita il diretto interessato, che però secondo i beninformati sarebbe […] L'articolo Max Biaggi ha una nuova fidanzata dopo ...

Eleonora Pedron io non c’entro nulla tra Biaggi e Bianca Atzei : “Io non c’entro”. Dopo la rottura fra Max Biaggi e Bianca Atzei, in molti hanno parlato della zampino della sua ex, Eleonora Pedron, madre dei suoi figli Inés e Leon, ora fidanzato con il deejay produttore ex gieffino Tommy Vee. La Pedron è state categorica e al settimanale “Novella2000” ha assicurato di non aver nulla a che fare con quanto accaduto “Non sono tornata con Max. Mi mettono in mezzo senza motivo”.Il suo attuale ...

Eleonora Pedron : "Non c'entro nulla nella rottura fra Max Biaggi e Bianca Atzei" : La notizia della rottura improvvisa tra Max Biaggi e Bianca Atzei ha lasciato tutti sconvolti, e i malpensanti hanno fatto una congettura: che la 'colpa' sia dell'ex compagna del campione di MotoGP, Eleonora Pedron. Ma l'ex Miss Italia ha smentito tutto sulle pagine del settimanale Novella 2000. Bianca Atzei: "Max Biaggi mi ha lasciata, sto male" prosegui la letturaEleonora Pedron: "Non ...

Eleonora Pedron e Tommy Vee - passeggiata romantica col telefonino in primo piano : MILANO ? Dopo aver detto addio a Max Biaggi e a Daniele Conte, fratello dell?allenatore del Chelsea Antonio, Eleonora Pedron ha ritrovato l?amore a fiano di Tommaso Vianello, meglio...