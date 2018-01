Ducati svela i nuovi orologi ma c' è Locman al posto di Tudor

MotoGp – Valentino Rossi svela : il passato alla Ducati e le intenzioni per la prossima stagione : Valentino Rossi si prepara per la pRossima stagione, l’intenzione è quella di lottare per il titolo mondiale. Il Dottore ha parlato del periodo alla Ducati come riportato da Motorsport-Total: “Quando ho guidato per la Ducati non si poteva andare in moto. Quest’anno la Ducati ha vinto sei volte con Dovizioso e questo significa che la moto è molto buona. Credo sia difficile il paragone, quando ho guidato io in Ducati la moto era peggio. ...