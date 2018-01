Don Matteo 11 Il dubbio di Giovanni Anticipazioni prima puntata e diretta

Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo/ Perché? "Non si tratta di una decisione che ho preso io" : Simone Montedoro non farà parte dell'undicesima stagione di Don Matteo, fiction in onda su Rai 1 con Terence Hill. La decisione non è stata presa dall'attore.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:19:00 GMT)

Don Matteo 11/ Aspettando il nuovo capitano. Anticipazioni prima puntata e diretta : Don Matteo 11, Anticipazioni dell'11 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Nuovi arrivi a Spoleto, dopo l'addio del Capitano Tommasi. Chi troveremo in Caserma?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:12:00 GMT)

Seconda puntata di Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni del 18 gennaio : il prete è nei guai? : Dopo la partenza col botto - non poteva essere altrimenti - la Seconda puntata di Don Matteo 11 su Rai1 regalerà al pubblico nuove emozioni, sopratutto perché il parroco protagonista potrebbe trovarsi nei guai. Giovedì 18 gennaio andranno in onda due episodi inediti, rispettivamente il terzo e il quarto dell'undicesima stagione. Don Matteo 11 è entrato nel vivo con la prima puntata, dove il pubblico ha visto l'uscita di scena di alcuni ...

FEDERICO RUSSO / È Seba - ormai alle spalle il ruolo di Mimmo ne I Cesaroni (Don Matteo 11) : FEDERICO RUSSO, tra le new entry di Don Matteo 11, sarà Seba, l'amico del cuore di Sara. Arrogante, sfrontato e affascinante, il suo personaggio in realtà nasconde un segreto...(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 19:49:00 GMT)

Don Matteo 11 seconda puntata : anticipazioni 18 gennaio 2018 : DON Matteo 11 seconda puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è per giovedì 18 gennaio 2018 con la seconda puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima inedita stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata. Leggi ...

TERENCE HILL/ Da stasera di nuovo in sella alla bici! Grande attesa per il ritorno al cinema! (Don Matteo 11) : TERENCE HILL torna nei panni di Don Matteo, un personaggio in Grande evoluzione dopo 124 episodi destinato a rinnovarsi. Piacerà al publico questa nuova versione?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Don Matteo 11 - Arriva una Capitana - Anticipazioni prima puntata e nuovi personaggi : Ha sempre dovuto farsi largo in un mondo prettamente maschile. Ha dovuto dimostrare di essere all'altezza, se non superiore, a molti uomini. Per questo ha dovuto anche mettere in secondo piano la sua ...

Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo : le ragioni dell’uscita di scena dello storico Capitano Tommasi : Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo 11? La notizia è già risaputa da qualche mese, sin dalla fine della decima stagione della fiction, ma in molti lo scopriranno solo questa sera. I fan della fiction di Rai1 con Terence Hill tra poco avranno modo di scoprire che lo storico Capitano Tommasi non fa più parte del cast e delle storie delle nuove puntate al via proprio oggi, 11 gennaio. Nuovi casi per Don Matteo ma anche un'altra spalla su cui ...

Don Matteo 11 : tutto sul cast : Don Matteo 11 - Maria Sole Pollio e Federico Russo Don Matteo 11 ospiterà diverse guest star, tra le quali Carlo Conti e Romina Carrisi. Ma ci saranno molti nuovi personaggi che terranno compagnia al pubblico per tutti gli episodi, animando con le loro vicende la linea sentimentale e quella comedy della fiction. Qui potete trovare tutte le info sulle new entry: ma chi sono gli interpreti che le porteranno in scena? Ve lo raccontiamo, non prima ...

MARIASOLE POLLIO/ L'attrice nella scuderia di Francesco Facchinetti : il post del talent scout (Don Matteo 11) : Francesco Facchinetti presenta uno dei suoi talenti: la giovane MARIASOLE POLLIO è tra i protagonisti di Don Matteo 11, al via questa sera giovedì 11 gennaio 2018 su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Don Matteo 11 : trama - cast e personaggi : Maria Chiara Giannetta è il Capitano Olivieri Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ha ventisei anni ed è il nuovo Capitano di Spoleto, una donna che ha dovuto farsi largo in un mondo ancora quasi ...

