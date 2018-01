Di Maio | M5s sburocratizzerà davvero | Calderoli fece solo scena

La Boldrini attacca Di Maio : 'M5s non ha valori di sinistra' : In questo modo Laura Boldrini spacca la linea di Bersani che, invece, non nasconde la possibilità di un'alleanza post voto tra Liberi e Uguali e i 5 Stelle, il cosiddetto 'streaming bis' : 'Bersani ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

M5s ormai nel grottesco - Raggi a processo e Di Maio in confusione : Insomma, oramai il grido onestà, onestà, onestà dei grillini è un ricordo spento e sopito. Dopo il rinvio a giudizio per falso di Virginia Raggi arriva anche quello di Raffaele Marra. Storie ben conosciute e legate da omissioni, falsità e conflitti d’interesse per le quali la Magistratura ha ottenuto il processo penale. Ma qui c’è un’altra questione molto seria: il Comune di Roma non si è costituito parte civile nel processo Marra. Come mai ...

M5s - Di Maio : "Aboliremo 400 leggi". E lancia un sito ad hoc aperto a tutti : A Milano il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, incontra gli imprenditori e annuncia il portale leggidaabolire.it

M5s - Di Maio : 'Sulla legge Fornero Salvini si è venduto' : "Serve l'abolizione di tante leggi, tra queste c'è sicuramente la legge Fornero e abbiamo visto come Salvini si sia venduto per qualche poltrona e rinneghi l'abolizione di questa legge". Lo ha detto ...

M5s - Di Maio 'Ridurre la burocrazia - aboliremo 400 leggi'. E lancia il sito per abolire le leggi : ROMA - 'Dopo 5 anni dal mio ingresso in Parlamento ho capito che abbiamo bisogno non di aggiungere ma di togliere le leggi per aiutare le famiglie'. Il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi ...

Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Il 4 marzo sera l'all-in di Di Maio. Se M5s primo partito - appello pre-consultazioni e poi "Mattarella ci dia l'incarico" : Tutto in una notte. O comunque in pochissimi giorni. Luigi Di Maio si gioca il futuro, dunque se diventerà premier o no, appena lo spoglio delle schede elettorali sarà ultimato. L'obiettivo è ricevere l'incarico da Sergio Mattarella se M5s arriverà primo partito e nel frattempo puntare ai voti di Liberi e Uguali o sfaldare la coalizione di centrodestra mirando alla Lega Nord. E perché no? Sperare nella debacle ...

M5s - Di Maio : "Non credo sia più il momento di uscire dalleuro" : "Non credo sia più il momento di uscire dall'euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più spazio" visto che "l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima". Lo ha detto Luigi Di Maio che però ...

Di Maio - candidati esterni? Noi aperti - rafforzano M5S : "Per gli uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari. Questo significa anche dare opportunità a persone che lavorano nella scuola, nelle ...

M5S - Di Maio : mai alleanze con Boldrini (Liberi e uguali) : Della presidente della Camera, Di Maio 'non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale incapacità di gestire l'aula di Montecitorio in questi cinque anni' spiegano dallo ...

Di Maio - Cirino Pomicino : “Dice sciocchezzuole e fa gaffe”. Di Pietro : “Non può dire che M5S è il migliore” : “Noi mettiamo insieme le migliori energie, il centrodestra mette insieme Cirino Pomicino, Mastella, Miccichè e un altro 89% di professionisti della politica”. Sono le parole pronunciate dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Interpellato a Omnibus (La7), l’ex ministro Dc, Paolo Cirino Pomicino, commenta: “Le sciocchezzuole di Di Maio sono veramente meravigliose, ...

Di Maio - M5s cerca candidati vip : tocca alla psicologa tv Maria Rita Parsi : Dopo i giornalisti Emilio Carelli , ex direttore di Skytg 24 e storico mezzobusto del Tg5 , e Gianluigi Paragone , ex conduttore de La Gabbia , trasmissione in onda su La7 , si allunga la lista delle ...