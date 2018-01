Di Maio | governo M5s abolirà i finanziamenti all' editoria

Di Maio a Tgcom24 : 'Con noi al governo subito via 400 leggi' - 'In pensione con 41 anni di lavoro' : "Lanciamo quota 41, in pensione con 41 anni di contributi" - "Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama "quota 41", si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in ...

Di Maio : noi al governo - via 400 leggi : 15.18 "Il Paese è ostaggio della burocrazia", dice il candidato premier del M5S Di Maio, che annuncia la cancellazione di 400 leggi, se il movimento andrà al governo.Le prime da abolire saranno quelle per "lo spesometro, il redditometro e gli studi di settore", spiega. "Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama quota 41, si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione", ha poi precisato. E sulla ...

Matteo Renzi a Circo Massimo : "Mai al governo con Berlusconi". Stoccata a Luigi Di Maio : "Europeista a giorni alterni" : Mai al governo con Silvio Berlusconi. Parola di Matteo Renzi, che ospite di Massimo Giannini a 'Circo Massimo', risponde "assolutamente sì" alla domanda 'Si può dire che non ci saranno larghe intese con Berlusconi?'"Anzi voglio dire ai cittadini che più voteranno centrosinistra e Partito democratico più lo spettro, il rischio, della grande coalizione non ci sarà", ha aggiunto il segretario del Pd intervenendo ...

Luigi Di Maio : 'Taglio alle pensioni e alleanze - ecco il mio programma di governo' : Il candidato premier Luigi Di Maio , in un'intervista a Il Giorno snocciola i buoni propositi per il futuro. Un futuro che il grillino si augura essere al governo. La squadra? Dice che la rivelerà nel ...

M5s - Di Maio : "Il nostro governo sarà a sostegno delle autonomie" : "Il nostro governo sarà al fianco di Province e Regioni che chiederanno più autonomia. Il nostro sarà un governo dell'innovazione". Lo ha affermato a Bolzano il candidato premier del M5s, Luigi Di ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...

Di Maio - pronti a governo competente : ROMA, 31 DIC - "Ci aspetta un 2018 molto impegnativo, ci stiamo preparando per andare al governo con una squadra competente e motivata. Siamo la prima forza politica del paese: è ora di pensare in grande! Buon anno a tutti voi!". Lo scrive, in un post su facebook, il candidato premier M5S Luigi Di Maio.

M5s di lotta o di governo? Sansa : “Evoluzione contro la loro natura che ha inizio con Di Maio - ecco perché” : Ospite a Omnibus su La7, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano commenta il cambiamento del M5S con Luigi Di Maio leader. “Il M5S era un movimento di rottura ma legato alle istituzioni. Oggi vedo solo il desiderio di accreditarsi come partito che può governare e non più come partito di rottura”. E aggiunge: “Il cambiamento è cominciato con l’arrivo di Di Maio. Come posizione politica il movimento si è spostato verso il ...

M5s : ok candidati dalla società civile | Di Maio : ci attrezziamo per governo : Attesa sul blog per l'ufficialità del nuovo regolamento del Movimento 5 Stelle: tra le novità la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.

Di Maio - nuovo Statuto M5S/ Le nuove regole : il "metodo Roma" per il prossimo Governo? : nuovo codice M5s, più potere a Di Maio con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 00:31:00 GMT)

La strategia di Di Maio per costruire un governo M5S Video : Come fara' il #M5S a trovare una maggioranza in parlamento che gli consenta di dare vita al primo #governo pentastellato della storia della Repubblica italiana? Per prima cosa il Movimento fondato da Beppe Grillo dovra' confermare i sondaggi che lo danno come primo partito [Video]. Ma questo non potrebbe bastare, neanche se il candidato premier, Luigi #Di Maio, dovesse riuscire a superare il tetto del 40% dei consensi. Ecco allora che il leader ...

Di Maio : "Pensiamo in grande - al governo" : 22.50 "Oggi è un giorno storico perché è finita la 17ma legislatura". Così Di Maio (M5S) commenta su Facebook lo scioglimento delle Camere. "Ora vi chiedo di pensare in grande. E' finita l'epoca dell'opposizione, è il momento di andare al governo e ci andiamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto", continua Di Maio."Abbiamo fatto battaglie in Parlamento, alcune non le abbiamo vinte", ma "ricordatevi che il Movimento ha restituito 22 milioni ...

Di Maio : "Pronti a costruire un governo di ministri competenti e sensibili" : "Io voglio dare stabilità al Paese. E per questo prima delle elezioni presenteremo una squadra di ministri di ampio respiro, aperta a tutte le sensibilità dei cittadini [...]. Vogliamo persone competenti ma anche sensibili, che pensino alle conseguenze delle proprie decisioni. E le cerchiamo dentro e fuori il M5s". Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il candidato premier del Movimento Cinque Stelle spiega come ...