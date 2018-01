Destiny 2 UWP | sbarca su Windows 10 e Windows 10 Mobile l’app unofficial del noto gioco

: #Destiny2 ha una #companionapp tutta italiana: #Destiny2UWP - windowslover_it : #Destiny2 ha una #companionapp tutta italiana: #Destiny2UWP - ALumia_Italia : #Destiny2UWP - Disponibile al #download la companion app (unofficial) di #Destiny2 per #Windows10… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Che le grandi società non supportino a dovere il Microsoft Store non è di certo un segreto ma per fortuna ci sono sempre i piccoli sviluppatori indipendenti che cercano in tutti i modi di sviluppare app non ufficiali che però sono molto apprezzate dal pubblico, basti pensare a Unigram. Se siete dei videogiocatori di2, il famoso sparatutto in prima persona, vi sarete resi conto che attualmente non esiste un’app companion dedicata agli utenti10 e10. Lo sviluppatore della nostra app ufficiale, Gabriele o conosciuto anche con il nickname Aston 771, ha rilasciato una UWP di terze parti che consente agli utenti di seguire tutte le notizie e i dettagli suldi casa Bungie. Tra le principali funzionalità troviamo: Login Xbox live, PSN e Battle.net Visualizza Profilo Visualizza progressi del Clan Visualizza oggetti Progresso dei personaggi Notifiche ...