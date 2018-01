Dell Xps 13 | ancora più elegante e funzionale il laptop ultraportatile sempreverde

Un futuro tutto nuovo per Dell Xps 13 - : ... il display 100% sRGB di XPS 13 restituisce colori saturi e accurati, apprezzati sia per il lavoro grafico professionale sia per guardare dal proprio pc i contenuti preferiti in streaming. Anche per ...

CES 2018 - Dell lancia il nuovo XPS 15’’ 2 in 1 convertibile : Dopo HP con il suo Spectre X360 15” ora è la volta di Dell che alla kemesse di Las Vegas ha svelato il suo nuovo XPS 15’’ ruotabile. Equipaggiato con i nuovi processori Intel di 8a generazione, per la prima volta il produttore americano ha installato sulla sua gamma XPS processori Intel di tipo Quad Core abbinati con grafica AMD Radeon RX Vega M con 4 GB di memoria HBM. Per quanto riguarda il resto Delle caratteristiche tecniche il ...

Dell presenta il nuovo ultrabook XPS 13 versione 2018 : Celebre ormai nel mondo Windows per i suoi ultrabook Della serie XPS, tra i migliori dispostivi disponibili sul mercato e sicuramente tra i moDelli più gettonati nella fascia dei laptop Windows di fascia alta, Dell ha annunciato il rinnovo Della gamma XPS presentando il nuovo 13’’ versione 2018 codificata come “9370”. In attesa del prossimo CES di Las Vegas dove presumibilmente verrà esposto al pubblico, il nuovo ultrabook rinnovato vede a bordo ...