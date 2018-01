Dell Mobile Connect è l’app che integrerà il PC con il tuo smartphone

: RT @wireditalia: Il futuro dell’edilizia sembra sempre più orientato verso lo sviluppo di case prefabbricate - Cithyd : RT @wireditalia: Il futuro dell’edilizia sembra sempre più orientato verso lo sviluppo di case prefabbricate - gq_gianni : X i #buffoni che, vorrebbero seguire l'esempio dell'Inghilterra, fatevi #ricoverare e #urgentemente ??????… - appuntidicasa : Il mobile ivar di @ikeaitalia è stata una new entry di fine estate. Sto per dotarlo di quattro zampette in legno ch… - FLenzini : Dal Bambin Gesù Agata vuole ringraziarvi ed Io ringrazio Voi, Massimo dell'associazione Insieme a Giordano ed il… - La_Franca86 : RT @wireditalia: Il futuro dell’edilizia sembra sempre più orientato verso lo sviluppo di case prefabbricate -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di giovedì 11 gennaio 2018)ha annunciato oggi una nuova applicazione chiamatache porta un livello completamente nuovo di integrazione tra loe i PC targati. Questa consiste in una soluzione wireless che connette i dispositivi iOS e Android con i laptop. Una volta connessi, gli utenti possono utilizzare il software per effettuare chiamate, inviare messaggi, ricevere notifiche, accedere ai contatti ma anche persino proiettare lo schermo del telefono sul PC. Descrizioneallows an advanced and complete wireless integration between your PC and your. Enjoy your’s full functionality through yourPC’s mouse, keyboard, and touch screen. Make or take calls using your PC’s speakers and microphone, send and receive text messages, access your contacts, getnotifications on your PC, and even mirror the phone’s screen onto the PC ...