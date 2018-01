De Laurentiis su Verdi e Deulofeu Calciomercato Napoli | il Presidente | ufficializzato il

Napoli - De Laurentiis : "Deulofeu-Verdi? Decide Sarri". Machach : "Che orgoglio" : Martedì Aurelio De Laurentiis è stato a Figline Valdarno a trovare Maurizio Sarri. L'occasione giusta per formulare gli auguri al tecnico azzurro che ieri ha compiuto cinquantanove anni. Una lunga ...

De Laurentiis : “Verdi più idoneo di Deulofeu. Machach è un colpo in prospettiva” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Il patron azzurro ha fatto il punto sul mercato, parlando del primo acquisto del 2018, il classe ’96 Zinedine Machach: “Il Napoli deve pensare anche al futuro, non solo al momento del bisogno. Machach è un acquisto […] L'articolo De Laurentiis: “Verdi più idoneo di Deulofeu. Machach è un ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Verdi meglio di Deulofeu - Sarri finalizza le nostre idee' : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato di gennaio e sui nomi di Deulofeu e Verdi, dimostrando una preferenza per il giocatore del Bologna: ...

DE Laurentiis SU VERDI E DEULOFEU / Calciomercato Napoli - il Presidente : il Va pensiero verdiano per noi : De LAURENTIIS su VERDI e DEULOFEU, Calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard DEULOFEU e Simone VERDI. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:03:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Machach idea di Giuntoli. Deulofeu o Verdi? Decide Sarri' : Napoli - ' Machach è un acquisto di prospettiva individuato da Giuntoli. Il Napoli deve pensare anche al futuro, non soltanto al bisogno del momento '. Aurelio De Laurentiis presenta così il nuovo ...

Napoli - De Laurentiis : "Cerco il nuovo Callejon". E parte l'assalto a Verdi : Il presidente sullo spagnolo: "Mi accorgo che le ha giocate tutte". Si prova a stringere per l'attaccante del Bologna

Calciomercato Napoli - De Laurentiis manda un segnale a Verdi : si può chiudere per il colpaccio : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sul mercato con l’intenzione di mettere a segno un colpo veramente importante per Sarri, l’obiettivo numero uno è Verdi del Bologna. Ecco le parole del presidente De Laurentiis come riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io cerco un nuovo Callejon e non è semplice trovarlo. Vedo le statistiche e mi accorgo che le ha giocate tutte, senza mai tirarsi indietro; e che in ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Napoli - De Laurentiis in campo : vuole chiudere subito Verdi e Grimaldo : Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport , il Napoli vuol chiudere a stretto giro un doppio colpo, prendendo Simone Verdi dal Bologna e Grimaldo dal Benfica . Aurelio De Laurentiis , come già accaduto, vorrebbe lavorare d'anticipo per ...