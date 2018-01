David Letterman torna in scena e debutta su Netflix Con Obama

Da David Letterman - il consiglio di Obama a tutti i papà : «È successo tre o quattro mesi prima della sua morte», racconta Barack Obama, ricordano una festa alla Casa Bianca a cui aveva partecipato Prince. L’aneddoto fa parte dell’intervista di un’ora che David Letterman, l’ex presentatore americano del Late Show per antonomasia, ha realizzato per Netflix nella serie di sei puntate Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman, in onda a partire dal 12 gennaio. Dopo due anni di riposo, e passate ...

Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman arriva su Netflix : David Letterman abbandona la pensione e torna sulle scene con Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman, una serie originale Netflix in 6 episodi di un’ora ciascuno. Il primo episodio debutterà Venerdì 12 Gennaio 2018 e i seguenti si succederanno mensilmente da Febbraio a Giugno. In ogni puntata Letterman incontrerà personaggi straordinari e influenti del calibro di George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey, ...

Quando il 20 maggio 2015 andò in onda l'ultima puntata del suo Late Show sulla Cbs, fu quasi la fine di un'era. Ma in molti erano sicuri che un fuoriclasse della televisione americana come David Letterman non sarebbe riuscito a stare molto lontano dal mezzo televisivo. E infatti, a poco più di due anni di meritato riposo, il re delle interviste torna con un nuovo show in sei puntate.

Il Letterman in versione streaming come si vede in foto ha una lunga barba tipo quella di Babbo Natale e una dozzina di milioni di dollari in più sul conto.

David Letterman torna con il suo talk show : dal 12 gennaio su Netflix. Barack Obama è il primo ospite : Il re dei talk show, David Letterman, torna sugli schermi. Il celebre presentatore americano abbandona la pensione e torna alle sue interviste con una serie in sei episodi in onda su Netflix a partire dal prossimo 12 gennaio. “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman” ovvero “Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazione” è il titolo del suo nuovo programma e il primo ospite che non ha bisogno di ...

