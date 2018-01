Dark Souls | Remastered in arrivo per PS4 | Xbox One | PC e Switch

Nintendo Direct : Dark Souls Remastered - Donkey Kong Country : Tropical Freeze e Mario Tennis Aces in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo Nintendo Direct Mini che ha annunciato una selezione di titoli di prime e di terze parti in arrivo su Nintendo Switch a inizio 2018. Dopo un periodo festivo di grande successo, i possessori di Nintendo Switch godranno di una grande varietà di contenuti e nuovi giochi nei prossimi mesi, tra cui Dark Souls: Remastered, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces e Kirby Star Allies e una nuova ...

Il remaster del primo Dark Souls confermato dai rumor : Pare che Dark Souls remastered, il remaster del primo iconico capitolo del franchise e sequel spirituale di Demon's Souls sia realtà e che l'annuncio avverrà a brevissimo. Questo è ciò che traspare da due rumor che si intrecciano rivelando diverse informazioni su un progetto che potrebbe essere confermato attraverso un Nintendo Direct a sorpresa previsto per la giornata di oggi. Ma andiamo con ordine.La giornalista di Kotaku UK e insider vicina ...

Un leak anticipa l’uscita di Dark Souls Remastered per PS4? : Il primo Dark Souls, capostipite di una trilogia che ha appassionato milioni di hardcore gamer, è considerato ufficialmente come il più ostico capitolo del franchise targato From Software. Nonostante il comparto tecnico e l'esperienza ludica sia andata avanti fino al terzo e altrettanto amato episodio, i fan ricordano con molta nostalgia quel difficilissimo primo capitolo... che potrebbe finalmente approdare su Playstation 4 nel corso del ...

Horizon e Dark Souls 3 tra i saldi di gennaio su PlayStation Store : sconti fino all’80% : Ne abbiamo già parlato dei saldi di gennaio sul PlayStation Store. Sony però oggi 5 gennaio ci ricorda che sono presenti sconti su centinaia di titoli fino all'80%. Davvero, questa volta le offerte sono ghiotte e terminano il 19 gennaio. Ecco una selezione delle offerte migliori. Horizon: Zero Dawn da 39,99 € a 24,99 € (sconto del 37%) Gran Turismo Sport da 59,99 € a 39,99 € (sconto del 33%) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ...

Dark Souls II : 200 milioni di morti dal giorno del lancio : Mentre poco tempo fa vi riportavamo il primo teaser trailer del nuovo progetto di From Software, dopo il grande lavoro svolto su Dark Souls e Bloodborne, ecco che in rete spunta un interessate dato che riguarda il secondo capitolo di Dark Souls.Infatti, come segnalato da Gametranfers.com, Dark Souls II ha fatto registrare ben 200 milioni di morti. Attraverso una notifica apparsa all'interno del gioco, l'utente Reddit KaeJS ha svelato il numero ...

Dark Souls II - una vera e propria strage di giocatori : Questa incisione altro non è che il contatore di morti dei giocatori in giro per il mondo. Facendo un rapido calcolo si può affermare che, dal momento del suo rilascio, Dark Souls II è costato la '...

Dopo Dark Souls e Bloodborne ecco il primo teaser trailer del nuovo progetto di From Software : Un mistero assoluto. Non si conoscono titolo, genere, piattaforme su cui sarà disponibile, finestra di lancio, in pratica il nulla assoluto. Di cosa stiamo parlando? Di uno dei reveal più interessanti dei The Game Awards 2017.Dopo Dark Souls e Bloodborne, From Software ha presentato un teaser trailer del proprio nuovo progetto, un video cortissimo che lascia solo una certezza: si tratta ancora una volta di un titolo ambientato in un modo cupo, ...

Il remaster del primo Dark Souls in arrivo su PS4 - Switch e Xbox One? : Negli ultimi giorni i rumor riguardanti Bandai Namco si susseguono con una certa insistenza e quello proposto nella giornata di oggi non può che attirare l'attenzione di diversi giocatori e appassionati di uno dei franchise più apprezzati degli ultimi anni: Dark Souls.Il giornalista Marcus Sellars era già intervenuto negli scorsi giorni rivelando un evento organizzato da Bandai Namco per il 15 dicembre. Nel corso di quell'evento ci dovrebbe ...

Calendario dell’Avvento di Gamestop : buon prezzo Project Cars 2 - Dark Souls 3 solo oggi 1 dicembre : Come già annunciato in precedenza, Gamestop dà il via oggi 1 dicembre al Calendario dell'Avvento, valido dal primo al 24 di dicembre: ogni giorno la celebre catena retail videoludica, presso tutti i propri punti vendita, proporrà una serie di offerte quotidiane - valide, quindi, in quel solo giorno di promozione - su videogiochi, console e gadget tra nuove proposte e prodotti usati. La promo del giorno è dedicata a un paio di titoli più ...

Code Vein : nuove immagini e nuovi dettagli per il "Dark Souls in salsa anime" : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato oggi alcune nuove caratteristiche sul suo prossimo gioco Action/Adventure, Code Vein. Le novità riguardano in particolare un nuovo personaggio, Nicola, nuove caratteristiche (come il Velo di sangue Edera e il Codice sanguigno), una nuova ambientazione (il Crinale delle anime congelate) e, soprattutto, la sequenza introduttiva in stile anime realizzata da Ufotable, lo studio giapponese che ha lavorato ...