Gli Stati dell'Ue sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma sono tenuti a riconoscere al coniuge di un cittadino Ue, anche se sposato all'estero, gli stessidi libera circolazione. E' il parere dell'Avvocatura dellaUe in merito al ricorso di un romeno: il suo Paese ha vietato il diritto di soggiorno al suo coniuge,un americano sposato a Bruxelles. La direttiva Ue sulla libera circolazione non rinvia agli Stati per la determinazione della qualità di'coniuge',spiega l'Avvocatura(Di giovedì 11 gennaio 2018)