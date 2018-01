BTS : 10 GIF della boyband sudCoreana che ti faranno venire gli occhi a cuore : La BTS mania sta dilagando in tutto il mondo, Italia compresa. Embed from Getty Images I Bangtan Boys hanno da tempo superato i confini sudcoreani e hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo (persino Shawn Mendes ). Per merito dei video loro canzoni stra visti su YouTube, dei loro look stilosissimi e della loro fanbase attivissima sui social, i BTS stanno spopolando OVUNQUE. Per ...

Corea del Nord : la nuova bomba atomica di Donald Trump : E' stato il Guardian a rendere nota la nuova strategia messa in piedi dagli Stati Uniti. Donald Trump starebbe tentando, infatti, in questi giorni, di incrementare la produzione di ordigni di piccole dimensioni per aumentarne la precisione e per rendere più usufruibile tale tipo di arma. Ma la vera novità che verrà ufficializzata, sembra, proprio a fine mese, riguarda l'introduzione di testate nucleari a bassa potenza in gran parte dei missili ...

Bitcoin giù - Corea del Sud pronta a vietarli. E Buffett li stronca : Seul, 11 gennaio 2018 - Cala del 14% il valore dei Bitcoin dopo che la Corea del Sud , terzo mercato al mondo per le criptovalute , si è detta pronta a fermare e impedire gli scambi . Il ministro ...

Luttwak : "È tempo di bombardare la Corea del Nord" : Mentre le due Coree stanno cercando un terreno di dialogo per assicurare ai loro paesi un clima di pace e Papa Francesco invita di continuo alla negoziazione della pace mediante una ' la politica della misericordia ', c'è chi la pensa diversamente. L'analista Edward Luttwak , in un articolo pubblicato l'8 gennaio scorso sulla rivista statunitense dedicata alle relazioni Internazionali,...

Lo sport in Corea del Nord : La partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali è più che altro dimostrativa: le discipline in cui i NordCoreani sono più forti sono altre The post Lo sport in Corea del Nord appeared first on Il Post.

La Corea del Sud ha annunciato che vuole chiudere le piattaforme locali di transazioni con le criptovalute : Il ministro della Giustizia sudCoreano Park Sang-ki ha annunciato che il governo sta preparando una legge per vietare lo scambio di criptovalute sulle piattaforme online locali, una decisione simile a quella presa nelle scorse settimane dal governo cinese. La Corea del The post La Corea del Sud ha annunciato che vuole chiudere le piattaforme locali di transazioni con le criptovalute appeared first on Il Post.

Terza Guerra Mondiale/ Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump - “sì al dialogo ma a tempo debito” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump, "sì al dialogo ma a tempo debito e con le giuste condizioni". Il disgelo olimpico(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Seul : “Aperti al dialogo con la Corea del Nord - ma alle giuste condizioni” : Seul: “Aperti al dialogo con la Corea del Nord, ma alle giuste condizioni” La Corea del Sud non vuole l’immediata riunificazione della penisola, ma una “pace solida” e la denuclearizzazione Continua a leggere L'articolo Seul: “Aperti al dialogo con la Corea del Nord, ma alle giuste condizioni” sembra essere il primo su NewsGo.

Corea del Nord : lo sport tra diplomazia e propaganda Video : Nel suo discorso per il nuovo anno, Kim Jong Un annunciò che una delegazione NordCoreana avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. La notizia passò in secondo piano, schiacciata dal famoso “bottone rosso” [Video] nucleare e dalla prorompente risposta di Trump. Il 9 gennaio, però, il ministro sudCoreano dell’Unificazione Cho Myoung-gyon e l’omologo NordCoreano Ri Son-kwon hanno raggiunto un accordo ...

PyeongChang - Malagò : 'Dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport : sulla Corea abbiamo fatto un miracolo' : 'C'era il punto interrogativo sull'atmosfera politica che si sarebbe respirata in Corea, ma sembra che lo sport abbia fatto un miracolo: tutte le nubi si sono dissipate e dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport. Questa è ...

pattinatori Corea del nord : Si chiamano Ryom Tae Ok, 18 anni, e Kim Ju Sik, 25, i due unici atleti nordcoreani qualificatisi per le Olimpiadi invernali della corea del Sud, una partecipazione che potrebbe segnare una distensione senza precedenti nei rapporti tra le due Coree, dopo un anno segnato da gravissime tensioni intorno al programma missilistico di Pyongyang, tensioni che hanno fatto soffiare venti di guerra intorno alla penisola. Un traguardo ...

