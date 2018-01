Corea del Nord | Edward Luttwak | ' Bombardiamola subito con una sola operazione militare'

Lo sport in Corea del Nord : La partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali è più che altro dimostrativa: le discipline in cui i NordCoreani sono più forti sono altre The post Lo sport in Corea del Nord appeared first on Il Post.

La Corea del Sud ha annunciato che vuole chiudere le piattaforme locali di transazioni con le criptovalute : Il ministro della Giustizia sudCoreano Park Sang-ki ha annunciato che il governo sta preparando una legge per vietare lo scambio di criptovalute sulle piattaforme online locali, una decisione simile a quella presa nelle scorse settimane dal governo cinese.

Terza Guerra Mondiale/ Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump - “sì al dialogo ma a tempo debito” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Colloqui di pace Usa-Corea del Nord? Trump, "sì al dialogo ma a tempo debito e con le giuste condizioni". Il disgelo olimpico(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 05:45:00 GMT)

Corea del Nord : lo sport tra diplomazia e propaganda Video : Nel suo discorso per il nuovo anno, Kim Jong Un annunciò che una delegazione NordCoreana avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. La notizia passò in secondo piano, schiacciata dal famoso "bottone rosso" nucleare e dalla prorompente risposta di Trump. Il 9 gennaio, però, il ministro sudCoreano dell'Unificazione Cho Myoung-gyon e l'omologo NordCoreano Ri Son-kwon hanno raggiunto un accordo

PyeongChang - Malagò : 'Dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport : sulla Corea abbiamo fatto un miracolo' : 'C'era il punto interrogativo sull'atmosfera politica che si sarebbe respirata in Corea, ma sembra che lo sport abbia fatto un miracolo: tutte le nubi si sono dissipate e dove non sono riusciti i grandi della terra è riuscito lo sport. Questa è ...

pattinatori Corea del nord : Si chiamano Ryom Tae Ok, 18 anni, e Kim Ju Sik, 25, i due unici atleti nordcoreani qualificatisi per le Olimpiadi invernali della corea del Sud, una partecipazione che potrebbe segnare una distensione senza precedenti nei rapporti tra le due Coree, dopo un anno segnato da gravissime tensioni intorno al programma missilistico di Pyongyang, tensioni che hanno fatto soffiare venti di guerra intorno alla penisola. Un traguardo ...

Corea del Nord : lo sport tra diplomazia e propaganda : Nel suo discorso per il nuovo anno, Kim Jong Un annunciò che una delegazione NordCoreana avrebbe potuto partecipare ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. La notizia passò in secondo piano, schiacciata dal famoso “bottone rosso” nucleare e dalla prorompente risposta di Trump. Il 9 gennaio, però, il ministro sudCoreano dell’Unificazione Cho Myoung-gyon e l’omologo NordCoreano Ri Son-kwon hanno raggiunto un accordo in base ...

Corea del Nord - Pyongyang-Seul : c’è l’intesa per i colloqui militari : La Corea del Sud e la Corea del Nord hanno raggiunto l’intesa per tenere colloqui di carattere militare dopo il meeting andato in scena oggi a Panmunjom. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto nel quale, tra l’altro, è stato ufficializzato l’accordo per l’invio di una delegazione NordCoreana alle prossime Olimpiadi invernali di PyeongChang. Nei primi colloqui dal 2015 ad oggi, le parti hanno anche concordato ...

Partecipazione della Corea del Nord a PyeongChang - Cio : "E' un grande passo avanti' : Si tratta di una decisione epocale e particolarmente significativa: lo sport ancora una volta ha creato quel qualcosa che alla politica è sempre mancato . Importante, in questo senso, anche il lavoro ...

La partecipazione della Corea del Nord ai Giochi di PyeongChang 2018 - Cio : “E’ un grande passo avanti in puro spirito olimpico” : La partecipazione della Corea del Nord ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e il dialogo con la Corea del Sud è un qualcosa che va ben al di là dei confini sportivi come sottolineato anche dal Cio: “E’ grande passo avanti in puro spirito olimpico. Il Cio ha accolto con grande soddisfazione le proposte su cui la Corea del Sud e la Corea del Nord hanno raggiunto un accordo“, le parole del presidente Thomas Bach, ...

Corea del Nord - un'altra vittoria di Kim Jong-un contro l'America di Trump Video : Il potere della fiaccola di Olimpia, più forte di qualunque trattativa politica. Con buona pace dell'opinione pubblica occidentale e con buona pace di Donald Trump, il leader NordCoreano Kim Jong-un non è affatto un 'pazzo'. L'incontro che si è svolto a Panmunjom, al confine tra le due Coree, va ben al di la' dell'aspetto sportivo, perché i rappresentanti dei due Paesi hanno concordato insieme di far ripartire anche il dialogo militare. Lo scopo ...

La grande forza dello sport e delle Olimpiadi ha demolito il muro Coreano : Se alle prossime Olimpiadi sfilassero tutti gli atleti del mondo con le bandiere di tutti i colori del mondo vorrebbe dire che sarebbe possibile annunciare non solo il trionfo dello sport ma quello ...