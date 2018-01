Coppa di Lega | Chelsea-Arsenal 0-0 | Conte e Wenger si annullano

Equitazione - Salto Ostacoli. Abdel Said trionfa ad Abu Dhabi nella lega araba di Coppa del Mondo - Natale Chiaudani nelle retrovie : Un egiziano sul gradino più alto del podio nel Grand Prix di Abu Dhabi , tappa della lega araba della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Abdel Said ha portato a casa la vittoria con un fantastico ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Abdel Said trionfa ad Abu Dhabi nella lega araba di Coppa del Mondo - Natale Chiaudani nelle retrovie : Un egiziano sul gradino più alto del podio nel Grand Prix di Abu Dhabi, tappa della lega araba della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Abdel Said ha portato a casa la vittoria con un fantastico doppio netto in sella a Hope Van Scherpen Donder, concludendo il barrage in 39”91, unico a scendere sotto i 40 secondi e a trionfare davanti al belga Pieter Clemens, secondo in 40”45 in sella a Calvino de Nyze Z, e al britannico Nigel Coupe, terzo ...