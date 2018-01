Coppa del Re | il Siviglia e Montella ai quarti di finale | 2-1 al Cadice

Coppa del Re - il Siviglia di Montella torna alla vittoria e vola ai quarti : TORINO - Passata la delusione per il derby contro il Betis perso in casa, il Siviglia di Vincenzo Montella ritrova il sorriso raggiungendo i quarti di finale di Coppa del Re, la Coppa nazionale ...

Il Siviglia vince in Coppa del Re ma arrivano bordate di Maradona al tecnico Montella : Successo per il Siviglia davanti al pubblico amico, la squadra di vincenzo Montella vola ai quarti di Coppa del Re, 2-1 contro il Cadice nella sfida di ritorno dopo il 2-0 dell’andata, Di Ben Yedder e Correa le reti. Nel frattempo arrivano parole forti da parte di Diego Armando Maradona: “Una follia che Montella occupi il posto di Berizzo”, ha scritto il Pibe de Oro sulla sua pagina Instagram. Maradona ha postato una foto di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta maschile (12 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il weekend di Ruhpolding della Coppa del Mondo di Biathlon prosegue con la staffetta maschile . Sarà difficile ripetere il secondo posto di Oberhof, 'aiutato' da condizioni di gara particolarmente estreme, ma il quartetto dell'Italia ...

Combinata nordica - in Val di Fiemme sfida di Coppa del Mondo 2018 : Il comitato Fiemme Ski World Cup ha fatto le cose in grande e dopo aver ospitato le due tappe conclusive del Tour de Ski di sci di fondo, in Val di Fiemme è ora arrivata la Coppa del Mondo di Combinata nordica, disciplina affascinante e faticosa che richiede padronanza in volo e tecnica più resistenza con gli sci stretti. In programma dal 12 al 14 gennaio, la gara in Trentino sarà la prima del 2018 dopo la cancellazione della tappa di Otepae, in ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Oberhof ultima tappa tedesca - l’Italia vuole crescere ancora : La Coppa del Mondo di Slittino resta in Germania, si sposta da Koenigssee ad Oberhof per la terzultima tappa di questo massimo circuito internazionale. Tutti i tifosi italiano hanno ancora negli occhi la fantastica impresa nel team-relay, vinto dagli azzurri domenica scorsa: l’obiettivo sul budello della Turingia è quello di provare a ripetere prestazioni di altissimo livello, magari avvicinandosi il più possibile alla top-5. Il programma ...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dorothea Wierer sale al terzo posto! Nadezhda Skardino vince l’individuale : Dorothea Wierer ha vinto l’individuale da 15 km della Coppa del Mondo di Ruhpolding. Un trionfo davvero notevole, frutto di una precisione estrema al poligono ed una condizione fisica eccellente. L’azzurra, alla prima vittoria su tre podi in stagione, ha confermato il suo stato di forma, anche in previsione delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Un successo importante anche in ottica classifica generale: Wierer ha sfruttato ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : PCR fatale per Alessandro Pittin - è fuori dalla prima Gundersen con altri quattro azzurri. Andersen in testa - bene Buzzi : Brutte notizie per l’Italia dalla Val di Fiemme. Ben cinque azzurri sono finiti fuori dalla top 50 in occasione del Provisional Competition Round della quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il trampolino lungo HS135 non si è rivelato propizio soprattutto per Alessandro Pittin, vittima illustre del PCR e costretto a saltare la prima Gundersen LH, in programma domani a partire dalle ore 9.30. Il fuoriclasse ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Bad Gastein per il PSL - l’Italia vuole il podio : Si resta in Austria, ma cambia la specialità: la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo si sposta da Lackenhof a Bad Gastein, variando dal PGS al PSL (la specialità non olimpica). L’Italia, nella disciplina dove ha dimostrato (soprattutto nell’ultimo biennio) di trovarsi di più a proprio agio, va a caccia di podi che possono dare morale anche in chiave Olimpiadi di PyeongChang. Gli azzurri, al maschile, si presentano sulle nevi ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo ski cross 2018 – Oehling e Naeslund primi in qualifica a Idre - Thanei avanza : A Idre Fjall (Svezia) è ripartita la Coppa del Mondo 2018 di ski cross, disciplina di sci freestyle. Giornata dedicata alle qualificazioni per la gara di sabato 13 gennaio (domani ancora qualificazioni ma per la prova di domenica). Tra gli uomini primeggia il padrone di casa Victor Oehling Norberg che ha realizzato un crono migliore del francese François Place e dello svizzero Alex Fiva. Più attardati il canadese Brady Leman (ottavo) e gli ...

Arrampicata su ghiaccio - la Coppa del mondo in Alto Adige : Corvara in Passiria, da non confondere dall’omonima località in Alta Badia, è un piccolo e pittoresco paesino lontano dai circuiti turistici classici dell’Alto Adige. Succede però che una volta all’anno diventa l’ombelico del mondo per tutti gli appassionati di Arrampicata su ghiaccio. Così, dai suoi 230 abitanti abituali passa a ospitarne dieci volte tanti, durante il weekend di coppa del mondo – venerdì 26 e ...