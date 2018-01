Coppa del Re | il Real Madrid di scorta centra i quarti Formentera out | Alaves avanti

Skeleton - Coppa del Mondo 2018 : a St.Moritz prosegue il duello tra Yun Sungbin e Martins Dukurs : Settima e penultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton: si vola in Svizzera, sul tecnico catino di Saint Moritz, dove potrebbero decidersi già le classifiche per la sfera di cristallo. In programma venerdì sia la gara femminile (prima run alle 9.30 e seconda alle 11.30), che quella maschile (prima discesa alle 13, run decisiva alle 14.45). Si ripropone, per l’ennesima volta in questa stagione, la grande sfida tra gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : individuale 15 km femminile (11 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo l'esordio con la 20km maschile di ieri, è la volta anche delle donne di scendere sulla neve di Ruhpolding per questo lungo fine settimana valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Sul catino tedesco vedremo ancora una volta la sfida tra la slovacca Anastasiya Kuzmina, la finlandese Kaisa Makarainen, la francese Justine Braisaz, la tedesca Denise Herrmann ...

Bob - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a St. Moritz - sfide aperte sia tra gli uomini che tra le donne : Andrà avanti senza sosta, da qui alle Olimpiadi di PyeongChang, la Coppa del Mondo di bob che si sposta dalla Germania alla Svizzera: nel week-end tutto pronto per le gare sul caratteristico catino di Saint Moritz, uno dei più tecnici di tutto il circuito. Possibili dunque alcune sorprese a livello di risultati: potrebbero emergere degli equipaggi che fanno fatica nella fase di spinta. Il programma è il classico: prova femminile e 2 maschile ...

Coppa del Re - il Siviglia cerca il riscatto : TORINO - Il Siviglia di Vincenzo Montella cerca la qualificazione ai quarti nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa del Re. All'andata si era imposto 2-0 sul campo del Cadice. Dopo il bell'...

Biathlon - classifica generale Coppa del Mondo 2017-2018 : Martin Fourcade allunga dopo l’individuale di Ruhpolding - Coppetta a ex-aequo con Boe : La 20 chilometri di Ruhpolding ha emesso il primo verdetto della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Martin Fourcade e Johannes Boe si sono aggiudicati con lo stesso punteggio la classifica dell’individuale: il francese ha raccolto un primo posto oggi e un terzo ad Oestersund, nella prima delle due competizioni stagionali nel format, mentre il norvegese l’esatto contrario. Considerando che le gare olimpiche non daranno punti di ...

Avezzano celebra la squadra femminile di calcio a 5. L'Orione premiato per la vittoria della Coppa Italia regionale : Avezzano. E' fissata per questo venerdì, a partire dalle 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa in cui l'assessore allo sport, Kathia Alfonsi, presenterà alla stampa la squadra femminile Orione Avezzano di calcio a cinque. Le atlete, in totale una quindicina, fanno parte della squadra formata ormai 19 anni fa, che oggi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : Martin Fourcade senza limiti - dominio nella 20 chilometri! Hofer nono : Quattro vittorie consecutive, forse l’allungo che potrebbe fare la differenza in ottica classifica generale: il francese Martin Fourcade esce con il sorriso dalla 20 chilometri di Ruhpolding, in Germania, valida per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il transalpino mantiene aperta una striscia vincente iniziata nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand a fine 2017 e conquista la prima Coppa di specialità della ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : le azzurre del Dream Team vogliono confermarsi ai vertici : Il 2018 della Scherma si apre a Katowice (Polonia), dove nel fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’Italia punterà sul suo Dream Team per cercare di aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa tappa. Partiamo dalla gara a squadre, dove il quartetto azzurro va alla caccia di un altro successo. L’Italia è la potenza assoluta in quest’arma, visto che nel ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vuole la vittoria anche nella 20km - gli italiani cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2017-2018 : Came Dosson - che tonfo! Sconfitta 10-0 a Merano - ok Acqua&Sapone e Luparense : La Came Dosson è la vittima più illustre dei sedicesimi di finale della Coppa delle Divisione 2017-2018. Un tonfo clamoroso quello dei veneti, che hanno affrontato il Bubi Alperia Merano con una formazione ampiamente rimaneggiata, incassando un clamoroso 10-0 e abbandonando anzitempo la competizione. Per la compagine trentina, che milita in Serie A2, si tratta di uno scalpo di prestigio, dato che la Came è attualmente seconda nella massima serie ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma di gare confermato nonostante il maltempo : Il maltempo imperversa a Wengen, sede della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Da lunedì un forte vento si è abbattuto sulla cittadina svizzera, provocando ingenti danni alle strutture della pista Lauberhorn, in partenza, lungo il tracciato e nella zona dell’arrivo. Ieri è stata annullata la prima prova di discesa e nel pomeriggio è stata indetta una conferenza stampa da parte degli organizzatori, per fare il ...

Coppa del Re - Valencia e Atletico ai quarti : Dopo il poker dell'andata, i Colchoneros sorridono con Carrasco, Gameiro e Vitolo. Vietto show: Valencia avanti

'Il fallimento dell'amministrazione Coppari' : VETRALLA 'La fallimentare gestione dell'amministrazione del Sindaco Coppari è sotto gli occhi di tutti ciò nonostante cerca di arrampicarsi sugli specchi per cercare di dimostrare il contrario. ...