Concerti degli U2 in Italia | il giorno dell’annuncio ufficiale delle date a Milano? è

Nuovi rumors sui Concerti degli U2 nel 2018 - imminente l'annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Ci saranno un certo numero di spettacoli a Dublino che dipenderanno dalla domanda. La band si adatterà e adatterà indubbiamente la propria attrezzatura alla 3Arena, in quanto lo show attuale è stato ...

Nuovi rumors sui Concerti degli U2 nel 2018 - imminente l’annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Cresce l'attesa per l'annuncio dei concerti degli U2 in Europa: l'ufficializzazione delle date europee del Songs of Experience Tour a supporto dell'ultimo omonimo album rilasciato a dicembre è ormai imminente e ne sono prova i rumors dettagliati dell'ultima ora. Secondo quanto riporta l'Irish Daily Mail, si prevede che gli U2 annuncino un certo numero di spettacoli in Irlanda, alla 3Arena di Dublino, nell'ambito del loro Tour Songs of ...

Concerti degli U2 a Milano nel 2018 - “4 date al Mediolanum Forum” : l’annuncio a Che Tempo Che Fa? : Dopo i primi rumors su uno o più Concerti a Bologna, arrivano voci più che fondate sulla possibilità di quattro Concerti degli U2 a Milano nel 2018, nell'ambito del tour a supporto del nuovo album Songs of Experience rilasciato all'inizio di dicembre. A riferire l'indiscrezione che sta facendo fibrillare i fan italiani del gruppo è il portale italiano u2uplace.com, il sito dei fan italiani della band che riporta dichiarazioni dirette da parte ...

ROCK POLITICA Tra Roma e Milano i due Concerti degli ZetaZeroAlfa : Un altro episodio della nostra carriera che mi piace citare è il fatto che Enrico Montesano ha inserito delle nostre canzoni nei suoi spettacoli. pubblicato.. da leggere http://www.scomunicando.it/...

YouTube venderà i biglietti per i Concerti degli artisti : Con l'obiettivo futuro di estenderla a tutti gli artisti in giro per il mondo'. YouTube ha anche chiarito che si tratta della prima di una serie di funzionalità in grado di migliorare il rapporto tra ...

Biglietti per i Concerti degli U2 col sistema Verified Fan di Ticketmaster : come funzionerà la prevendita per il nuovo tour : La piaga del bagarinaggio online non è certo un fenomeno solo italiano, così anche per i Biglietti per i concerti degli U2 in tour nel 2018 con lo show a supporto dell'album Songs of Experience saranno messe in campo delle misure preventive per identificare quanti più acquirenti possibili ed evitare le incette di Biglietti da rivendere a prezzi maggiorati. Gli U2 hanno siglato a questo proposito un accordo con il rivenditore Ticketmaster per ...