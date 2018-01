Con il cellulare al volante e senza cinture | 24 multati

Biglietti sul cellulare per 20.000 Con sConto : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter La tempesta Eleanor sferza il Nord Europa, caos voli ...

Quanto ambiente Consuma il mio cellulare? : Marius Schlegel esperto di servizi compatibili con il clima, di Mobile Aid nonch di politica energetica e climatica nel team Corporate Responsibility di Swisscom.

Huawei - Richard Yu : 'Produrremo un cellulare pieghevole e degli occhiali Con intelligenza artificiale' : 'Quando ne ho capito le potenzialità ho avuto l'impressione di avere davanti qualcosa in grado di cambiare il mondo - si appassiona Yu - Ad oggi lo smartphone è il dispositivo più importante per le ...

Corea del Nord - così Kim Jong-un Controlla ogni singolo cellulare. E se fai una foto... : Smartphone (e computer) non si collegano ad internet come può fare il resto del mondo: il collegamento è a una rete interna ( intranet ) che permette la navigazione solo nei siti autorizzati dal ...

Linea dura Contro il cellulare alla guida : ... e questo passa da una parte attraverso l'uso di alcuni dispositivi come quello anti-abbandono per i bambini, che va a rispondere ad una esigenza specifica anche alla luce dei fatti di cronaca degli ...

Coppia lo fa al volante - in autostrada a 110km/h - ripresi Con il cellulare Video : Avere un #Rapporto intimo in pubblico è considerato un reato in molti Paesi del mondo. Ma, come accade spesso, sono molti coloro che sfidano i divieti e si esibiscono pubblicamente durante l'amplesso. Tra i diversi luoghi pubblici dove consumare un rapporto l'utilizzo dell'auto è tra i più gettonati, questo perché consente un minimo di privacy anche se dall'esterno dell'autovettura è facilmente comprensibile cosa sta accadendo ...

Fotografia - a Milano la mostra-evento ‘Ricordi?’. Settimio Benedusi : “Oggi le foto sono solo Con il cellulare. E fanno schifo” : Una foto dei vostri cari stampata su carta vi (ri)cambierà la vita. Con migliaia di scatti fotografici (al giorno) nella memoria dello smartphone (ovviamente senza backup), e oramai disabituati a quei bei blocchi di fotografie in carta patinata, come a quelle infinite attese per sapere se si è venuti con gli occhi chiusi o aperti, l’evento “Ricordi?” che si terrà a Milano, nell’ampio spazio di via Cappelli 2, tra piazza Gae Aulenti e Corso Como, ...

Violenza in centro a Roma - molestano una donna e riprendono tutto Con il cellulare : 3 arresti : Sequestrata, denudata e molestata in una stradina in pieno centro a Roma, a Terme di Caracalla, mentre uno degli aguzzini riprendeva tutto con un cellulare. E se non ci fosse stato l'intervento di una ...

Arriva app di Google che scopre in due milliseCondi chi sta spiando il cellulare : I programmatori di Google hanno sviluppato un software basato sull’Intelligenza Artificiale che è in grado di avvisare istantaneamente se qualcuno sta dando anche solo una veloce sbirciata al tuo smartphone. Viene utilizzata la fotocamera frontale di uno smartphone che è in grado di scansionare i volti e può rendersi conto se è l'utente legittimo del cellulare a guardare il display o qualcun altro non autorizzato, avvisandoci subito su eventuali ...

Google può capire in due milliseCondi se qualcuno sta spiando il tuo cellulare : Gli spioni delle chat altrui hanno i giorni contati: è in arrivo il “protettore elettronico dello schermo” di Google che, grazie all’intelligenza artificiale, riesce a capire (e segnalare) se un’altra persona sta guardando lo schermo. Presto scopriremo come funziona La novità verrà presentata la settimana prossima, in occasione della Neural Information Processing Systems ...

'Substitute Phones' - un oggetto di design Contro la dipendenza da cellulare : Negli ultimi anni la larga diffusione dei cellulari e gli innumerevoli utilizzi che se ne possono fare ha dato vita ad un nuovo disturbo comportamentale chiamato nomofobia, nota anche con il nome di dipendenza da smartphone o sindrome da disconnessione. Tale dipendenza è generata dalla voglia irrefrenabile di dare una sbirciatina allo smartphone per controllare le ultime notifiche in arrivo o di farsi un selfie in ogni posto in cui ci si trova ...

Piombino - Confessa guardia giurata : 'Ho dato fuoco al ladro per il cellulare' : Lo avevano trovato morto carbonizzato pochi giorni fa, legato al letto nella sua casa di Piombino, data anch'essa data alle fiamme. Si è consumata così, l'atroce vendetta di un italiano, con un passato caratterizzato dalla dipendenza da eroina, ai danni di un tunisino, Hamdi Fathel, per il furto di un cellulare dal valore di poche centinaia di euro. L'uomo, che di mestiere faceva la guardia giurata, ha confessato l'omicidio poche ore fa, dopo un ...

