Com’è il nuovo disco di Cosmo

: Generare nuovo welfare è il contributo distintivo dell'imprenditorialità sociale? Ne parleremo martedì a Milano. Sc… - FondAccenture : Generare nuovo welfare è il contributo distintivo dell'imprenditorialità sociale? Ne parleremo martedì a Milano. Sc… - PellegriniLuisa : RT @dukana2: #M5S #Basilicata:#Governo vuole “regalare” l’acqua del #Sud a privati,con costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infr… - MrCaffeina26 : RT @sole24ore: Neo-#papà 5 giorni a casa: ecco come funziona il nuovo #congedo - PhoneutriaFera : RT @barbierichef: Ragazzi oggi è il mio compleanno ???? e ho preparato io un regalo per voi: il mio nuovo sito - LinkageADV : RT @barbierichef: Ragazzi oggi è il mio compleanno ???? e ho preparato io un regalo per voi: il mio nuovo sito -

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Marco Jacopo Bianchi, ex professore di storia di Ivrea, è stato membro dei Drink To Me, una delle band italiane più interessanti in ambito indie rock/sperimentale degli ultimi anni. Poi però è arrivato il momento di mettersi in solitaria e la necessità dell’italiano, così è nato. Un mondo a parte, diverso, che abbracciava sia i grandi autori italiani (Battisti e Battiato), che una certa elettronica vicina al clubbing. È partito da Disordine (2012) ed è arrivato a L’Ultima Festa (2016) con una crescita esponenziale di apprezzamenti. Oraha messo il turbo, in tutti sensi, perché illavorotronic (che abbiamo inserito tra i dischi più attesi del 2018) è un album dove le due facce artistiche sono ben evidenti: si scontrano, si mescolano ma prendono anche due strade diverse ad un certo punto, divenendo due album distinti ma collegati. Due momenti di fruizione sonora ...