Come ha reagito Marino alla condanna a due anni per gli scontrini

(Di giovedì 11 gennaio 2018) La Corte di Appello di Roma ribalta la sentenza di assoluzione in primo grado ea duedi reclusione, con l'accusa di peculato e falso, l'ex sindaco di Roma Ignazio. Laarriva per la rendicontazione di alcune delle 56 cene, per in totale di circa 12 mila euro, cheha pagato con la carta di credito di rappresentanza del Campidoglio durante i 28 mesi del suo mandato tra il 2013 e il 2015. Per queste cene, secondo i giudici di piazzale Clodio, non ci sarebbero validi riscontri nella rendicontazione tra l'agenda delle attività die i luoghi dei pasti consumati. L'accusa, per mano del Pg Vincenzo Savastano, aveva chiesto per lui unadi 2e 6 mesi. Confermata invece anche in appello l'assoluzione per una serie di consulenze della sua Onlus, Imagine. La sentenza chiama anche l'ex sindaco a ...