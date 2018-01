Come attivare parent control su iPhone

Come disattivare TIM Prime GO per non pagare 49cent a settimana : TIM Prime Go è il piano base associato a tutte le nuove SIM TIM che ad un costo di 0.49€ a settimana offre alcuni servizi. Ecco Come cambiare piano base gratuitamente e non pagare circa 2 euro al mese Cambiare tariffa base TIM Prime Go ed attivare TIM Base New [Guida Gennaio 2018] TIM dallo […]

Come attivare l'auticazione a due fattori su WhatsApp : 31 Dicembre 2017 - Migliorare la sicurezza dei propri utenti è sempre stato uno degli obiettivi di WhatsApp . Essendo l'applicazione più utilizzata al mondo è necessario offrire alle persone un servizio che sia al passo con i tempi e che permetta di condividere immagini e video senza il pericolo che finiscano nelle mani sbagliate. Oltre alla ...

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...

Come disattivare i commenti su WordPress in Post - Pagine ed altro : Vediamo Come disattivare o disabilitare i commenti su WordPress nelle Pagine, nei Post e in molte altre parti del sito disattivare i commenti su sito WordPress Può essere utile disattivare i commenti su WordPress sulle Pagine ed i Post perché magari state creando un contenuto interno che non dovete per forza far commentare e quindi […]

Come riattivare il metabolismo lento e pigro : dieta per dimagrire velocemente : Con le feste alle porte, il terrore della bilancia diventa ogni giorno più grande. Se vi state chiedendo Come perdere qualche chilo in più in vista del nuovo anno, non preoccupatevi. In questo articolo vedremo Come riattivare il vostro metabolismo, cosa mangiare e cosa è meglio evitare. Leggete con attenzione e non perdetevi nulla. metabolismo lento: che cos’è? La parola metabolismo, deriva dal greco e significa cambiamento. Detto in parole ...

Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root : Uno degli elementi di Android più apprezzati dagli utenti è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione del sistema operativo: i produttori di smartphone lo […] L'articolo Come disinstallare e disattivare applicazioni Android di sistema senza i permessi di root è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Novità spostamenti Google Assistant in italiano : Come attivare su Samsung - ASUS - Huawei e Honor : Introdotta un'altra funzione smart su Google Assistant in italiano, proprio nel mentre si è allargata la cerchia dei dispositivi (inclusi quelli equipaggiati con Android Lollipop, ed anche i tablet) su cui è possibile attivarlo. Il riferimento è all'opzione 'Getting around', che vi fornirà la soluzione più adatta a voi nel caso in cui intendiate raggiungere il vostro posto di lavoro o qualsiasi altro luogo di interesse attraverso i mezzi ...

Samsung Galaxy S8 Come disattivare il pulsante Bixby : La migliore guida per disattivare il tasto Bixby dell'assistente vocale su Galaxy S8 Come togliere l'assistente vocale Bixby sul telefono Android Samsung S8.

Promozioni di Natale TIM : Turbogiga XMAS per 10 GB a soli 10 euro - Come attivare : Le Promozioni TIM di questo Natale 2017 non si sono fatte attendere. La Turbogiga XMAS è senz'altro la più strabiliante di questa visto che consente a tutti i clienti vecchi e nuovi di usufruire di un pacchetti ben 10 GB in 4G al costo di 10 euro per due mesi e in aggiunta anche due giorni a scelta di internet illimitato. Senz'altro un'occasione niente male da regalare e regalarsi sotto l'albero. Intanto c'è da dire che la proposta ...

Come attivare Netflix : Netflix è un servizio in streaming online per la visione di contenuti multimediali, tra cui serie TV, film, documentari e tanto altro ancora. Ciò che caratterizza Netflix fin dalle sue fondamenta è ...

Come disattivare i servizi a pagamento 3 : guida pratica per non avere più brutte sorprese : Il metodo più efficace per riuscire a disattivare i servizi a pagamento dal vostro smartphone, è quello chiamare il numero dell’assistenza, che nel caso dei servizi 3 è il 133, e ascoltare successivamente le istruzioni della voce guida. Come disabilitare i servizi a pagamento della 3 (Tre Italia) A seconda di ciò che il disco vi dirà, dovrete selezionare i tasti nel seguente ordine: prima il numero 2, poi il numero 4, e successivamente il numero ...

Come attivare Vodafone Pass : consente di ascoltare musica in streaming attraverso i vari servizi supportati (tra cui Spotify, Apple Music e Tidal) senza senza consumare i GB dell'offerta preesistente. Pass Social & Chat Al costo ...

Scopriamo Come attivare il Pixel Visual Core sui Google Pixel 2 e che cosa cambia : Scopriamo come il Pixel Visual Core può cambiare le performance della fotocamera di Google Pixel 2 e come attivarlo L'articolo Scopriamo come attivare il Pixel Visual Core sui Google Pixel 2 e che cosa cambia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Volete 1000 minuti e 20 GB a 9 euro? Ecco Come attivare Tre PLAY GT9 : Tre prova a tentare i clienti di altri operatori, ma non solo visto che è disponibile anche per i nuovi, con la nuova offerta Tre PLAY GT9, che si compone di un bel po' di traffico dati internet e molti minuti. L'articolo Volete 1000 minuti e 20 GB a 9 euro? Ecco come attivare Tre PLAY GT9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.