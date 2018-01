Combinata nordica | in Val di Fiemme sfida di Coppa del Mondo 2018

Combinata nordica - sfida di Coppa del Mondo in Val di Fiemme : Fine settimana di sport agonistico in Val di Fiemme con le gare della Coppa del Mondo di Combinata Nordica Fis in scena allo Stadio del Salto di Predazzo e al Centro del Fondo di Lago di Tesero. Competizione avvincente - con la regia del comitato Nordic Ski Fiemme - che unisce l'...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : PCR fatale per Alessandro Pittin - è fuori dalla prima Gundersen con altri quattro azzurri. Andersen in testa - bene Buzzi : Brutte notizie per l’Italia dalla Val di Fiemme. Ben cinque azzurri sono finiti fuori dalla top 50 in occasione del Provisional Competition Round della quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il trampolino lungo HS135 non si è rivelato propizio soprattutto per Alessandro Pittin, vittima illustre del PCR e costretto a saltare la prima Gundersen LH, in programma domani a partire dalle ore 9.30. Il fuoriclasse ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alessandro Pittin profeta in patria in Val di Fiemme? Tedeschi e norvegesi favoriti per il podio : La Coppa del Mondo 2017-2018 fa tappa in Italia per inaugurare il nuovo anno dopo l’annullamento delle prove di Otepaa, in Estonia. Sarà la Val di Fiemme ad ospitare il primo appuntamento del 2018, che coincide con la quarta tappa stagionale della competizione, poco meno di un mese dopo le due Gundersen di Ramsau. A fare la voce grossa in Coppa del Mondo per ora sono i norvegesi, che occupano le prime due posizioni della classifica ...

Combinata nordica - Alessandro Pittin : “Alle Olimpiadi al massimo della forma. Me la cavo sui trampolini grandi” : Nel weekend ricomincia la Coppa del Mondo 2018 di Combinata nordica dopo la lunga pausa per le festività natalizie, prolungata ulteriormente a causa della cancellazione della tappa di Otepaeae (Estonia). Il circuito ricomincerà la propria avventura dalla Val di Fiemme a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Alessandro Pittin vorrà essere tra i grandi protagonisti come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Fisi: ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo del fine settimana. Coppa del Mondo Val di Fiemme Venerdì 12 gennaio ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Torna la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la cancellazione della tappa di Otepää, a causa di temperature troppe elevate, il 2018 si aprirà quindi in Val di Fiemme, dove si gareggerà dal 12 al 14 gennaio. L’Italia punterà tutto su Alessandro Pittin, che dopo il secondo posto di Ramsau, cercherà un altro bel risultato davanti al proprio pubblico. Il programma si aprirà venerdì con una Gundersen dal trampolino lungo, sabato avremo la Team ...

Combinata nordica - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : Le Olimpiadi Invernali 2018 di Pyeongchang prenderanno il via venerdì 9 febbraio e tutti i principali interpreti delle discipline in rassegna andranno a caccia delle preziose medaglie per consacrarsi in eterno. Ma per le gare della Combinata nordica occorre attendere mercoledì 14 febbraio, quando si disputerà la Gundersen dal trampolino normale HS109, seguita dalla 10 km di fondo sul percorso Alpensia della città coreana. Sarà l’occasione ...

Combinata nordica : annullata la tappa di Coppa del Mondo a Otepae per temperature troppo alte : La Fis ha comunicato che la tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica prevista ad Otepae (Est), sabato 6 e domenica 7 gennaio, non verrà disputata per problematiche legate a temperature al di sopra della media che hanno impedito agli organizzatori di preparare a dovere il tracciato di gara. La Federazione, inoltre, precisa che l’appuntamento non verrà recuperato per cui rimangono quattro tappe prima dei Giochi Olimpici Invernali di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 – Cancellate le gare di Otepaeae : l’anno incomincia in Val di Fiemme : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica non sbarcherà a Otepaeae (Estonia): le gare previste per il 6-7 gennaio sono state Cancellate a causa di problematiche condizioni meteo. Erano previste una gundersen dal trampolino normale e una sprint a squadre. L’anno solare della Combinata nordica inizierà così nella nostra Val di Fiemme con tre gare nel weekend del 12-14 gennaio: due gundersen da trampolino lungo e una sprint a ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alessandro Pittin è un campione ritrovato. E ora in chiave olimpica si può davvero sognare… : Quel gesto di disappunto sul traguardo vale più di mille parole. Alessandro Pittin torna sul podio al termine di una strepitosa rimonta, ma la delusione per la sconfitta in volata per qualche istante sovrasta persino la gioia per un risultato che mancava da 21 mesi. Questo è il segnale del grande carattere del fuoriclasse carnico, la cui voglia di vincere lo ha condotto nuovamente ai vertici della disciplina dopo due anni bui e lo spinge ad ...

Combinata nordica : Pittin 2° a Ramsau : Alessandro Pittin chiude con un ottimo secondo posto nella Gundersen di Ramsau valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. L'azzurro approfitta nel modo migliore di un piccolo aiuto del vento che ha impedito il salto nella seconda Gundersen in programma sulla pista austriaca, per la quale il ...

Combinata nordica - il rimontone di Alessandro Pittin a Ramsau : quanti minuti ha recuperato nello sci di fondo? Tutti i distacchi : Alessandro Pittin ha conquistato un fantastico secondo posto nella gundersen di Ramsau, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il carnico è stato letteralmente sbalorditivo sugli sci dove ha confezionato una rimonta davvero stellare riuscendo a recuperare su Tutti i big che lo avevano nettamente battuto nel salto con gli sci. L’azzurro ha completato i 10km sugli sci stretti con il tempo di 25:00.8: ha fatto 54 ...