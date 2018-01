: #BreakingNews Clochard bruciato, indagati 2 minorenni - CybFeed : #BreakingNews Clochard bruciato, indagati 2 minorenni - NotizieIN : Clochard bruciato, indagati 2 minorenni - veronasera : Il corpo bruciato del 64enne venne ritrovato a Santa Maria di Zevio la sera del 13 dicembre scorso all'interno... -

Per la morte di un, trovato carbonizzato nell'incendio dell'auto in cui dormiva il 19 dicembre scorso a Santa Maria di Zevio, nel Veronese,sonodue. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è quella che i due ragazzi possano aver appiccato fuoco all'auto per un terribile gioco. In un primo momento,si era pensato che il senzatetto 64enne fosse morto nel rogo causato da una sigaretta accesa caduta nell'auto.(Di giovedì 11 gennaio 2018)