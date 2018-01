CINA-FRANCIA Tante promesse e pochi fatti | i risultati della visita di Emmanuel Macron in

Emmanuel Macron nella città proibita di Pechino : il Presidente e l'asse tra la Francia e la CINA : Il capo dello stato francese si propone come una delle voci leader dell'Unione europea: per la sua prima visita asiatica ha preparato un'agenda ambiziosa con Xi Jinping, il più potente leader cinese da decenni. I due presidenti dovrebbero siglare 50 accordi, alcuni dei quali in settori strategici come l'energia nucleare e l'aerospaziale. La piattaforma di e-commerce cinese JD.com ha annunciato progetti per vendere merci francesi per 2 miliardi ...