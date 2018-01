Chris Froome | dati incredibili su Strava

Ciclismo - Chris Froome scatenato in allenamento : 39 ore - 1300km e 17000 metri di dislivello. Pronto per gareggiare - ma il caso doping… : Chris Froome prosegue i propri allenamenti a Johannesburg (Sudafrica) dove sta seguendo delle tabelle micidiali per rimettersi prontamente in forma ed essere al top in vista della stagione che incomincerà a breve. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France attende delle notizie da Losanna in merito alla non negatività al salbutamolo ma la sentenza sembra davvero lontana e c’è la concreta possibilità che il britannico possa tornare in ...

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Chris Froome che squalifica rischia? Una procedura lunghissima. Il Giro d’Italia 2018 rischia di venire falsato : La vicenda di Chris Froome legata al salbutamolo è ben lungi dalla conclusione. E’ molto probabile che il britannico prenderà parte sub judice a diverse grandi corse di ciclismo, tra cui il Giro d’Italia, con il rischio di alterarle dal punto di vista tattico. Attualmente i legali del britannico e del Team Sky stanno fornendo tutto il materiale difensivo all’ufficio legale antidoping dell’Uci, definito “Lads”. ...

Ciclismo - Dal caso Froome alla polemica Astana - Aru svela : 'Vinokourov non ha capito. Chris al Giro? Non sarebbe tollerabile che...' : Nel corso di un'intervista alla 'Stampa', Fabio Aru è tornato a parlare del caso Froome e del modo in cui si è lasciato con l'Astana Anno nuovo, vita nuova per Fabio Aru che, in questo 2018, proverà l'...

Ciclismo - Chris Froome deve difendersi : il dossier del Team Sky e i test previsti a Losanna. Possibile il debutto in gara a gennaio? I rischi della squalifica : Chris Froome attende la convocazione a Losanna per difendersi in merito alla non negatività al salbutamolo in occasione di un test antidoping eseguito durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il Team Sky è pronto per consegnare una memoria dettagliata alla Cycling Antidoping Foundation: il corposo fascicolo dovrebbe spiegare quanto è successo il 7 settembre 2017 quando nelle urine del vincitore del Tour de France vennero trovati 2000 ng/ml di ...

Ciclismo - Richie Porte sbotta contro Chris : 'ecco cosa penso sul caso Froome' : Richie Porte non usa mezzi termini nell'analizzare il caso doping che ha coinvolto Chris Froome LaPresse/Reuters Dopo un 2018 chiuso amaramente a causa di un infortunio al Tour de France, Richie Porte ...

Ciclismo - Greg Lemond su Chris Froome : “E’ il responsabile. Le sue scuse sono ridicole” : Non si è ovviamente ancora chiuso il discorso relativo alla positività di Chris Froome, che è stato pescato non negativo al Salbutamolo nell’ultima edizione della Vuelta. Ancora non è arrivato un verdetto sul caso, ma praticamente tutti gli addetti ai lavori e esperti del settore hanno commentato questa notizia sconvolgente per il mondo del Ciclismo. Oggi è toccato a Greg Lemond, ex corridore statunitense, vincitore di tre Tour de France e ...

Ciclismo - Lance Armstrong punge Chris Froome : “Anche se verrà assolto - la sua carriera sarà macchiata per sempre” : Lance Armstrong è intervenuto sul caso Froome. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, è risultato positivo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna e tra poco sarà giudicato: assoluzione o squalifica, con tanto di perdita a tavolino della corsa a tappe iberica e divieto di partecipare al Giro d’Italia 2018? Nel frattempo anche lo statunitense, squalificato a vita proprio per aver assunto ...

Ciclismo - Chris Froome positivo al salbutamolo. I casi del passato : squalifica o assoluzione per il britannico? : Chris Froome sta preparando molto attentamente la sua memoria difensiva per dimostrare che l’utilizzo del salbutamolo era dovuto esclusivamente per fini terapeutici e per curare la sua asma, senza alcun intento di migliorare le proprie prestazioni sportive. Il campione britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, è stato trovato positivo a un test durante l’ultima Vuelta di Spagna che ha poi vinto davanti ...

Ciclismo – MPCC al Team Sky : “Sospendete Chris Froome” : Sulla questione positività al Salbutamolo all’ultima Vuelta di Chris Froome è intervenuto anche il MPCC, Movimento per un Ciclismo Credibile. E’ stata inviata una richiesta alla squadra che detiene il contratto del britannico, il Team Sky, di sospendere l’atleta, in accordo con l’articolo numero 3 del gruppo al fine di garantire trasparenza. In questo modo, come scritto in una nota del MPCC, ci sarebbe possibilità di definire ...

Ciclismo - Chris Froome : “Io sono asmatico - farò chiarezza. Il primo obiettivo è il Giro d’Italia” : Nonostante la positività al salbutamolo riscontrata nell’ultima Vuelta di Spagna, con valori doppi rispetto a quanto consentito, Chris Froome non sembra affatto preoccupato dal rischio squalifica che pende sul suo capo. Intervenuto ieri nel corso di una trasmissione della BBC, il britannico si è detto convinto di uscire integro dalla vicenda: “sono consapevole dell’immagine che si porta dietro il mio sport e sento forte il peso ...

Ciclismo - che squalifica rischia Chris Froome? Ipotesi sei mesi e perdita della Vuelta - ma la mano pesante… : Il mondo del Ciclismo è stato travolto in settimana dalla notizia della non negatività al salbutamolo da parte di Chris Froome. Bisogna infatti precisare che il Codice Wada lascia questa sostanza in sospeso tra doping e non doping ed è proprio attorno a questo che ruoterà la sua difesa con l’obiettivo di ridurre ai minimi un’eventuale squalifica. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, dovrà ...