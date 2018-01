Chi l' ha visto? era stato a casa di Paola | reclusa per 15 anni e morta di

: E perché il 10%? Facciamo 10€ a forfait e chi si è visto si è visto - AugustoSabatel2 : E perché il 10%? Facciamo 10€ a forfait e chi si è visto si è visto - MPenikas : @MinoMinoneas @marionecomix @beppe_grillo @luigidimaio I fatti mi hanno SEMPRE dato ragione ... da 4 anni a questa… - ilirhodaj : AL DI FUORI DEL GENERE UMANO Hai mai visto una mano tagliata, un piede, o una testa staccata, lasciata lontano dal… - camido49 : @Agenzia_Ansa Cazzate,tornano a salire per chi???? Per chi non paga le tasse? Visto che i pensionati prendono una m… - StefaniaCarini : Paola Manchisi morta di stenti a Polignano, «Chi l’ha Visto?»: «Una nostra sconfitta» -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 11 gennaio 2018) "Buongiorno, lei è la mamma di? Siamo di 'Chi l'ha?', ci hanno parlato di una ragazza in difficoltà, che abita qui". Era l'estate del 2017, l'inviato della trasmissione di Rai tre si trovava a Polignano a mare, sottodiManchisi, la ragazza di 31ritrovata senza vita il giorno dell'Epifania tra sporcizia, feci, insetti e cibo avariato. Un caso sul quale sta indagando la polizia e per cui i genitori sono stati accusati di "abbandono di incapace, aggravato dalla morte". Dopo aver ricevuto la segnalazione da un'amica che non riusciva a mettersi in contatto con la ragazza e aveva denunciato le condizioni nelle quali viveva, l'inviato del programma condotto da Federica Sciarelli si era recato nel suo paese in cerca di risposte. La scena è stata mostrata nella puntata di ieri di "Chi l'ha?". "No, non c'è nessuna ragazza in ...